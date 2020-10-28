В Краматорске Донецкой области ТИК завершила обработку голосов, за должность городского головы будут бороться два кандидата

В Краматорске Донецкой области территориальная избирательная комиссия завершила обрабатывать результаты голосования за председателя общины и депутатов: во втором туре за должность городского головы будут соревноваться Александр Гончаренко и Андрей Панков. Об этом сообщает "Суспильне", ссылаясь на данные ТИК.

"Гончаренко набрал 48,61% (19 390 голосов) и Панков - 37,75% (15 056 голосов)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Андрей Панков является действующим главой Краматорска. Он родился в Краматорске 17 июля 1974 года. Высшее образование получил в Донбасской государственной машиностроительной академии и международном научно-техническом университете.

С 1997 по 2001 годы работал в Краматорском филиале КБ "Приватбанк": экономист отдела активно–пассивных операций, начальник отдела неторговых операций, начальником управления. С 2001 по 2005 годы в КБ "Первый украинский международный банк" был заместителем начальника отдела Донецкого филиала, начальником Краматорского отделения. В 2005-2010 годах – в КБ "Брокбизнесбанк": заместитель директора Горловского филиала, директор Краматорского филиала.

С октября 2010 по ноябрь 2015 занимал должность заместителя краматорского городского головы, а 23 ноября 2015 года избран краматорским городским головой.

Александр Гончаренко - директор по маркетингу и сбыту ПАО "ЭМСС", так же, как его конкурент, беспартийный.

Напомним, за пост мэра Краматорска соревновались 11 кандидатов: Галан Алексей, Гончаренко Александр, Заиченко Иван, Масло Яна, Милаш Владимир, Охременко Александр, Панков Андрей, Ржавский Владимир, Савченко Юрий, Трембач Юрий и Шеховцов Владимир.