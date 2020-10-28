|28 октября 2020
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В Краматорске Донецкой области территориальная избирательная комиссия завершила обрабатывать результаты голосования за председателя общины и депутатов: во втором туре за должность городского головы будут соревноваться Александр Гончаренко и Андрей Панков. Об этом сообщает "Суспильне", ссылаясь на данные ТИК.
"Гончаренко набрал 48,61% (19 390 голосов) и Панков - 37,75% (15 056 голосов)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Андрей Панков является действующим главой Краматорска. Он родился в Краматорске 17 июля 1974 года. Высшее образование получил в Донбасской государственной машиностроительной академии и международном научно-техническом университете.
С 1997 по 2001 годы работал в Краматорском филиале КБ "Приватбанк": экономист отдела активно–пассивных операций, начальник отдела неторговых операций, начальником управления. С 2001 по 2005 годы в КБ "Первый украинский международный банк" был заместителем начальника отдела Донецкого филиала, начальником Краматорского отделения. В 2005-2010 годах – в КБ "Брокбизнесбанк": заместитель директора Горловского филиала, директор Краматорского филиала.
С октября 2010 по ноябрь 2015 занимал должность заместителя краматорского городского головы, а 23 ноября 2015 года избран краматорским городским головой.
Александр Гончаренко - директор по маркетингу и сбыту ПАО "ЭМСС", так же, как его конкурент, беспартийный.
Напомним, за пост мэра Краматорска соревновались 11 кандидатов: Галан Алексей, Гончаренко Александр, Заиченко Иван, Масло Яна, Милаш Владимир, Охременко Александр, Панков Андрей, Ржавский Владимир, Савченко Юрий, Трембач Юрий и Шеховцов Владимир.
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28 октября 2020
• В Краматорске Донецкой области ТИК завершила обработку голосов, за должность городского головы будут бороться два кандидата
• Кабмин продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до конца 2020 года
• НАПК во исполнение решения КСУ закрывает Реестр электронных деклараций
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• Правительство приняло решение о выплате помощи семьям погибших на Востоке Украины добровольцев
• Цена на газ для населения в ноябре возрастет на 30-35%
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• «Долучайся!» – програма сприяння громадській активності
• Пандемия: названо новое вероятное последствие инфицирования COVID-19
22 октября 2020
• В Украине ситуация с коронавирусом улучшится ближе к марту
• В Украине с начала года на 27% вырос приток денег по депозитам в гривне
• Европарламент наградил белорусскую оппозицию премией Сахарова
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21 октября 2020
• Лига чемпионов: "Шахтер" победил "Реал" со счетом 3:2
• Ученики младших классов вернутся в школу после каникул
• Киберспорт завоевывает позиции
• В Украине на учете в центрах занятости находится более 400 тыс. безработных
• Особенности работы психиатра и его специализации
• Население Украины продолжает сокращаться: за месяц еще почти на 20 тысяч
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В Краматорске Донецкой области территориальная избирательная комиссия завершила обрабатывать результаты голосования за председателя общины и депутатов: во втором туре за должность городского головы будут соревноваться Александр Гончаренко и Андрей Панков. Об этом сообщает "Суспильне", ссылаясь на данные ТИК.