Колики: массаж животика или упражнения?

Современные врачи считают, что причина колик – проблемы с пищеварением и недостаток ферментов. Как следствие, в кишечнике образуются избыточные газы, поэтому ребенок не спит и плачет. Чаще такое состояние возникает ближе к вечеру, минимум 3 часа в сутки в течение трех месяцев.

Что полезно и безопасно для малыша?

Выкладывайте малыша в течение 3-5 минут на животик перед каждым дневным кормлением. Не бойтесь, что мышцы шеи еще не достаточно развиты: малыши прекрасно поворачивают головку так, чтобы иметь возможность дышать. Если сомневаетесь, то осторожно поверните головку самостоятельно.

Пока ребенок лежит на животе, пройдитесь большими пальцами своих рук мягко один раз вдоль его позвоночника. Затем переверните малыша на спинку и с осторожностью, мягко помассируйте локтевые и коленные суставы, стопы. Но не увлекайтесь. Помните, что единственная ваша цель – успокоить малыша, а не вылечить колики.

Не спешите бежать в аптеку за спасительным эспумизаном. Вообще, применение любого средства для малыша требует консультации врача и изучения информации из проверенных источников. Таковы онлайн-справочники, например https://medpravda.ua/, или аналогичные порталы.

Если ребенок плачет вскоре после кормления, то попробуйте сделать следующие легкие упражнения, которые облегчат выход газов из кишечника. Зафиксируйте своими пальцами согнутые в коленях ножки малыша, а затем сделайте от трех до пяти движений, как на велосипеде.

После этого выпрямите ножки ребенка насколько это возможно, поднимите их вверх и без усилий подталкивайте к животику. Часто во время такого упражнения можно услышать характерный звук для выхода газов, а ребенок, наконец, успокаивается.

Не забывайте о контакте кожа к коже – это лучшее обезболивающее средство для ребенка. Возьмите малыша на руки и прижмите к себе.

Чего нельзя делать

Упражнения из так называемой динамической гимнастики – плохая идея, потому что резкие и слишком активные движения могут привести к развитию синдрома встряхнутого ребенка. Ютуб вам здесь не помощник.

Массаж живота на количество ферментов не влияет, а вот случайно внутренние органы повредить можно. Безусловно, вы можете сделать массаж, но недолго и мягко.

Теорий относительно причин колик у младенцев несколько. Сейчас все больше обоснованных фактов, связывающих колики и степень зрелости головного мозга ребенка. Поэтому, помните, что ни массаж, ни зарядка, и тем более, специальные капли не являются универсальными средствами, и помогают исключительно детям с временными проблемами пищеварения. Главное, сохраняйте спокойствие и ухаживайте за ребенком так, чтобы обеспечивает ему безопасность.

Статью подготовили авторы сайта МедПравда. Мы желаем здоровье и спокойствия вам и вашим малышам!