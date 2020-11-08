Малюська заверил, что в Украине не будут штрафовать за неношение маски на улице

Принятое законодательство о штрафах за нарушение карантина в Украине не предусматривает штрафов за отсутствие маски на улице. Об этом сказал министр юстиции Украины Денис Малюська в видеообращении, обнародованном пресс-службой Минюста.

"Применение штрафов от 17 до 34 тысяч гривен за нарушение любых правил карантина было несправедливым", - сказал министр.

Он отметил, что 6-го ноября Верховная Рада Украины приняла закон, которым устанавливаются штрафы за неношение маски в общественных местах и транспорте в размере от 170 до 255 гривен.

"При этом, применение такого штрафа будет быстрым: его будут накладывать полицейский, представитель санитарно-эпидемиологической службы или органов местного самоуправления - сразу же на месте. Замечу, что такие штрафы не будут применяться к несовершеннолетним, а также за наношение маски на улице", - заявил Малюська.

Напомним, 6 ноября парламентарии приняли в целом законопроект, предусматривающий введение штрафа от 170 до 255 грн за неношение маски в общественных местах и транспорте.