В Японии будут продавать почтовые марки с украинскими пейзажами

— 8 ноября 2020 —

Ралли-марафон «Дакар» проводится ежегодно, к участию допускаются только грузовые автомобили. Тематическое мероприятие всегда насыщенное и интересное. Зрители смогут понаблюдать за соревнованиями известных гонщиков, ознакомиться с новинками автопрома. Ралли-марафон «Дакар» относится к событиям международного уровня. Кстати, в честь него даже был назван город, в котором впервые прошли гонки.

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