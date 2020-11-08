 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Ралли-марафон для грузовиков «Дакар»

Татьяна Ковалева
8 ноября 2020 Просмотров: 30  

Ралли-марафон «Дакар» проводится ежегодно, к участию допускаются только грузовые автомобили. Тематическое мероприятие всегда насыщенное и интересное. Зрители смогут понаблюдать за соревнованиями известных гонщиков, ознакомиться с новинками автопрома. Ралли-марафон «Дакар» относится к событиям международного уровня. Кстати, в честь него даже был назван город, в котором впервые прошли гонки.

Немного истории

У истоков ралли-марафона стоит Тьерри Сабин – автолюбитель французского происхождения, который задался целью организовать нечто подобное. Первая гонка прошла в 1978 году, с того момента мероприятие проводится ежегодно в январе месяце. Событие детально освещается СМИ – так что, если не выйдет посетить его лично, не расстраивайтесь, без информации вы не останетесь.

Проект ралли-марафона за годы своего существования сменил трех владельцев. Первый – Сабин – погиб в ходе одного из соревнований. После проект возглавил отец Тьерри, его впоследствии сменил Филипп Амори.

Условия

В роли участников могут выступать профессиональные гонщики и просто фанаты подобных мероприятий. Длительность каждого соревнования строго не ограничивается, она зависит от скорости прохода определенной трассы первым пилотом. Хотя марафон официально считается грузовым, принять участие в нем могут квадроциклы, мотоциклы, легковые авто. Главное – готовность к рискам и любым поворотам судьбы. Поэтому автомобилистам нужно заранее подготовиться – проверить шкворня на камаз и другие узлы.

Официально категорий участников три:

  1. водители легковых авто – включая внедорожники, модели спецразработки;
  2. водители грузовых машин;
  3. пилоты квадроциклов, мотоциклов.

До старта участники выстраиваются в заданной очередности – сначала та категория, которая победила в прошлом сезоне, потом все остальные. Вес автомобиля-участника не может быть меньше 3.5 тонн – это строгое требование.

Баллы в ралли не предусмотрены – в отличие от других подобных состязаний. Ставка делается на умение чувствовать автомобиль, выносливость, силы бороться до самого конца. Дороги для соревнований используются необорудованные, на них есть участки с оживленным движением обычных машин, пустынные зоны, полное бездорожье. Навигаторы применять строго запрещено – вплоть до дисквалификации участников в случае обнаружения нарушения. В одном экипаже могут быть штурман и пилот или только пилот.

Последние новости

8 ноября 2020

Школьные каникулы в Славянске продлили

Ралли-марафон для грузовиков «Дакар»

В Японии будут продавать почтовые марки с украинскими пейзажами

Обама трогательно поздравил Байдена с победой

Малюська заверил, что в Украине не будут штрафовать за неношение маски на улице

28 октября 2020

Славянск стал участником проекта Евросоюза

В Краматорске Донецкой области ТИК завершила обработку голосов, за должность городского головы будут бороться два кандидата

Кабмин продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до конца 2020 года

НАПК во исполнение решения КСУ закрывает Реестр электронных деклараций

Колики: массаж животика или упражнения?

Правительство приняло решение о выплате помощи семьям погибших на Востоке Украины добровольцев

Цена на газ для населения в ноябре возрастет на 30-35%

23 октября 2020

На Донбассе планируют запустить троллейбусную линию длиной 48 километров

Славянские полицейские привлекают к ответственности человека, который до смерти забил своего знакомого

Зеленскому показали диагностический центр в Славянске после обновления за более чем 330 миллионов

Появилось описание и фото главной новогодней елки Украины

В Украине появилась новая ледовая арена

Как подобрать качественную спортивную одежду

Украина перейдет на зимнее время 25 октября

Украина поднялась на 23 место в рейтинге ФИФА

«Долучайся!» – програма сприяння громадській активності

Пандемия: названо новое вероятное последствие инфицирования COVID-19

22 октября 2020

В Украине ситуация с коронавирусом улучшится ближе к марту

В Украине с начала года на 27% вырос приток денег по депозитам в гривне

Европарламент наградил белорусскую оппозицию премией Сахарова

Системы видеонаблюдения, используемые охранными агентствами

Дальше только вниз: в НБУ рассказали о целях по уровню инфляции в Украине

Комплексное переоборудование микроавтобусов различных марок

21 октября 2020

Лига чемпионов: "Шахтер" победил "Реал" со счетом 3:2

Ученики младших классов вернутся в школу после каникул

Киберспорт завоевывает позиции

Также в разделе

В Японии будут продавать почтовые марки с украинскими пейзажами

— 8 ноября 2020 —

В Японии начинают продажу оригинальных марок "Украина - г.Хино" в рамках японской правительственной программы. Проект осуществлен благодаря сотрудничеству Посольства Украины в Японии с администрацией г.Хино и Почтой Японии.

Читать далее ⇒

Обама трогательно поздравил Байдена с победой

— 8 ноября 2020 —

44-й президент США Барак Обама поздравил своего бывшего вице-президента, кандидата в президенты Джо Байдена и потенциального вице-президента США Камалу Харрис с победой на выборах. Поздравление Обама опубликовал на своей странице в Facebook.

Читать далее ⇒

Малюська заверил, что в Украине не будут штрафовать за неношение маски на улице

— 8 ноября 2020 —

Принятое законодательство о штрафах за нарушение карантина в Украине не предусматривает штрафов за отсутствие маски на улице. Об этом сказал министр юстиции Украины Денис Малюська в видеообращении, обнародованном пресс-службой Минюста.

Читать далее ⇒

В Краматорске Донецкой области ТИК завершила обработку голосов, за должность городского головы будут бороться два кандидата

— 28 октября 2020 —

В Краматорске Донецкой области территориальная избирательная комиссия завершила обрабатывать результаты голосования за председателя общины и депутатов: во втором туре за должность городского головы будут соревноваться Александр Гончаренко и Андрей Панков. Об этом сообщает "Суспильне", ссылаясь на данные ТИК.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Город

Школьные каникулы в Славянске продлили

Славянск стал участником проекта Евросоюза

Зеленскому показали диагностический центр в Славянске после обновления за более чем 330 миллионов

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Славянские полицейские привлекают к ответственности человека, который до смерти забил своего знакомого

Как подготовить организм к возможному поражению Covid-19 — советы врачей

Минцифры заплатит больше 1 млн грн хакерам, которые взломают "Дію"

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Цена на газ для населения в ноябре возрастет на 30-35%

В Украине с начала года на 27% вырос приток денег по депозитам в гривне

Дальше только вниз: в НБУ рассказали о целях по уровню инфляции в Украине

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

В Украине появилась новая ледовая арена

Украина поднялась на 23 место в рейтинге ФИФА

Лига чемпионов: "Шахтер" победил "Реал" со счетом 3:2

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

8 ноября 2020

Школьные каникулы в Славянске продлили

Ралли-марафон для грузовиков «Дакар»

В Японии будут продавать почтовые марки с украинскими пейзажами

Обама трогательно поздравил Байдена с победой

Малюська заверил, что в Украине не будут штрафовать за неношение маски на улице

28 октября 2020

Славянск стал участником проекта Евросоюза

В Краматорске Донецкой области ТИК завершила обработку голосов, за должность городского головы будут бороться два кандидата

Кабмин продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до конца 2020 года

НАПК во исполнение решения КСУ закрывает Реестр электронных деклараций

Колики: массаж животика или упражнения?

Правительство приняло решение о выплате помощи семьям погибших на Востоке Украины добровольцев

Цена на газ для населения в ноябре возрастет на 30-35%

23 октября 2020

На Донбассе планируют запустить троллейбусную линию длиной 48 километров

Славянские полицейские привлекают к ответственности человека, который до смерти забил своего знакомого

Зеленскому показали диагностический центр в Славянске после обновления за более чем 330 миллионов

Появилось описание и фото главной новогодней елки Украины

В Украине появилась новая ледовая арена

Как подобрать качественную спортивную одежду

Украина перейдет на зимнее время 25 октября

Украина поднялась на 23 место в рейтинге ФИФА

«Долучайся!» – програма сприяння громадській активності

Пандемия: названо новое вероятное последствие инфицирования COVID-19

22 октября 2020

В Украине ситуация с коронавирусом улучшится ближе к марту

В Украине с начала года на 27% вырос приток денег по депозитам в гривне

Европарламент наградил белорусскую оппозицию премией Сахарова

Системы видеонаблюдения, используемые охранными агентствами

Дальше только вниз: в НБУ рассказали о целях по уровню инфляции в Украине

Комплексное переоборудование микроавтобусов различных марок

21 октября 2020

Лига чемпионов: "Шахтер" победил "Реал" со счетом 3:2

Ученики младших классов вернутся в школу после каникул

Киберспорт завоевывает позиции

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top