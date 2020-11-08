Ралли-марафон для грузовиков «Дакар»

Ралли-марафон «Дакар» проводится ежегодно, к участию допускаются только грузовые автомобили. Тематическое мероприятие всегда насыщенное и интересное. Зрители смогут понаблюдать за соревнованиями известных гонщиков, ознакомиться с новинками автопрома. Ралли-марафон «Дакар» относится к событиям международного уровня. Кстати, в честь него даже был назван город, в котором впервые прошли гонки.

Немного истории

У истоков ралли-марафона стоит Тьерри Сабин – автолюбитель французского происхождения, который задался целью организовать нечто подобное. Первая гонка прошла в 1978 году, с того момента мероприятие проводится ежегодно в январе месяце. Событие детально освещается СМИ – так что, если не выйдет посетить его лично, не расстраивайтесь, без информации вы не останетесь.

Проект ралли-марафона за годы своего существования сменил трех владельцев. Первый – Сабин – погиб в ходе одного из соревнований. После проект возглавил отец Тьерри, его впоследствии сменил Филипп Амори.

Условия

В роли участников могут выступать профессиональные гонщики и просто фанаты подобных мероприятий. Длительность каждого соревнования строго не ограничивается, она зависит от скорости прохода определенной трассы первым пилотом. Хотя марафон официально считается грузовым, принять участие в нем могут квадроциклы, мотоциклы, легковые авто. Главное – готовность к рискам и любым поворотам судьбы. Поэтому автомобилистам нужно заранее подготовиться – проверить шкворня на камаз и другие узлы.

Официально категорий участников три:

водители легковых авто – включая внедорожники, модели спецразработки; водители грузовых машин; пилоты квадроциклов, мотоциклов.

До старта участники выстраиваются в заданной очередности – сначала та категория, которая победила в прошлом сезоне, потом все остальные. Вес автомобиля-участника не может быть меньше 3.5 тонн – это строгое требование.

Баллы в ралли не предусмотрены – в отличие от других подобных состязаний. Ставка делается на умение чувствовать автомобиль, выносливость, силы бороться до самого конца. Дороги для соревнований используются необорудованные, на них есть участки с оживленным движением обычных машин, пустынные зоны, полное бездорожье. Навигаторы применять строго запрещено – вплоть до дисквалификации участников в случае обнаружения нарушения. В одном экипаже могут быть штурман и пилот или только пилот.