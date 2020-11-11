В Украине ввели жесткий "карантин выходного дня"

Кабинет министров Украины поддержал введение "карантина выходного дня" - с 14 по 30 ноября 2020 года. Об этом заявил на заседании правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Так, Минздрав разработал изменения в постановление № 641, предусматривающие введение в Украине так называемого карантина выходного дня.

"Ограничения, которое мы хотим установить - это "карантин выходного дня", который будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. В выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будние дни, запрещено - прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания, баров, ресторанов, кафе и т.д.", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время представления предлагаемых мероприятий.

Также, по его словам, запрещено: прием посетителей в ТРЦ, других учреждениях развлекательной деятельности, прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли продуктами питания в магазинах, 60% площади которых предназначено для торговли продуктами, горючим, лекарственными средствами.

Будет продолжаться деятельность учреждений по предоставлению финуслуг, операторов почтовой связи, автозаправок и др.

Не должны работать учреждения культуры, запрещена деятельность фитнес-центров, спортзалов и бассейнов.

Речь идет о трех парах выходных подряд - конец ноября - начало декабря.

"Правительство поддержало инициативу Минздрава о введении "карантина выходного дня" с 14 по 30 ноября 2020 года", - добавил Шмыгаль в Telegram-канале.

Правительство поддержало решение без доработки, с оформлением в секретариате КМУ. Министр культуры Александр Ткаченко воздержался от голосования.

Напомним, как заявил глава Минздрава Максим Степанов, то, сколько времени в Украине будет продолжаться "карантин выходного дня", будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Впоследствии его неоднократно продлевали, однако, летом перевели на другой формат - адаптивный карантин. Это означает, что регионы обозначаются зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона отличаются и ограничительные меры.

Сейчас адаптивный карантин действует до 31 декабря включительно.