Кардиологи назвали ежедневную полезную дозу алкоголя для мужчин и женщин

Специалисты Американской кардиологической ассоциации считают, что в день мужчинам рекомендуется пить не более двух бокалов вина, а женщинам - не более одного.

"Если вы выпиваете больше, полезное воздействие алкоголя может измениться на ущерб", - отмечала доктор медицинских наук и кардиолог Лорен Гилстрап.

Она также прокомментировала информацию о том, что потребление не более 14 бокалов вина в неделю снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 21% у мужчин, а не более семи бокалов в неделю - на 34% у женщин.

"Ключевым в этом вопросе является умеренность. Никогда не рекомендуется пациенту начинать пить для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Но те, кто выпивает за ужином по бокалу вина, могут не отказываться от этой привычки", - добавила врач.