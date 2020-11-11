Турция отказалась от использования двигателей "Мотор Сич" для своих боевых дронов

|11 ноября 2020
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Турецкая оборонная компания Baykar будет использовать отечественные двигатели для боевых ударных беспилотников BayraktarТВ2 вместо украинских двигателей от "Мотор Сич". Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на Global Defense Corp.
"Новый двигатель, разработанный TUSAS Engine Industries имеет наилучшие показатели эффективности в своем классе во всем мире", – цитирует издание заявление технического директора компании Сельчука Байрактара.
TUSAS Engine Industries является дочерним предприятием турецкой аэрокосмической компании Turkish Aerospace Industries.
По данным издания, Сельчук Байрактар продемонстрировал видео работы двигателей турецкого производства, сообщив при этом, что данные двигатели не являются прототипом, а готовы к серийному производству.
Global Defense Corp указывает, что переход Турции на отечественные двигатели для боевых дронов вызван отказом западных стран, в частности Канады и США, экспортировать в Турцию некоторые виды продукции военного назначения из-за опасений, что она может быть использована в военном конфликте в Нагорном Карабахе.
Как сообщалось ранее, турбовинтовые двигатели для турецкого беспилотника с 2018 года собирали в Запорожье: в конструкторском бюро "Прогресс" имени. Ивченко и на заводе "Мотор Січ".
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Турецкая оборонная компания Baykar будет использовать отечественные двигатели для боевых ударных беспилотников BayraktarТВ2 вместо украинских двигателей от "Мотор Сич". Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на Global Defense Corp.