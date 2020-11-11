Кабмин обязал пешеходов носить одежду со светоотражателями в ночное время

Согласно документу, элементы с возможностью возвращения света люди должны носить или надевать при наступлении темноты или же в условиях плохой видимости. Речь идет не только о самой одежде или жилетах со светоотражателями, но и отдельных наклейках или лентах, которые крепятся к ним.

В пояснительной записке к проекту закона отмечалось, что такое решение поспособствует снижению аварий и смертности на дорогах в 6-8 раз. Это обусловлено тем, что одежда с элементами световозвращения позволяет увидеть человека примерно за 150 метров, тогда как без них видимость для водителей сокращается до 30 метров.