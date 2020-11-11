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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Кабмин обязал пешеходов носить одежду со светоотражателями в ночное время
11 ноября 2020 Просмотров: 34 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Кабинет министров Украины принял решение о введении обязательного ношения пешеходами, находящимися около проезжей части, светоотражающих элементов. Соответствующий проект приняли на заседании 11 ноября.

Согласно документу, элементы с возможностью возвращения света люди должны носить или надевать при наступлении темноты или же в условиях плохой видимости. Речь идет не только о самой одежде или жилетах со светоотражателями, но и отдельных наклейках или лентах, которые крепятся к ним. 

В пояснительной записке к проекту закона отмечалось, что такое решение поспособствует снижению аварий и смертности на дорогах в 6-8 раз. Это обусловлено тем, что одежда с элементами световозвращения позволяет увидеть человека примерно за 150 метров, тогда как без них видимость для водителей сокращается до 30 метров.
По материалам: NewsOne

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Комментарии к статье «Кабмин обязал пешеходов носить одежду со светоотражателями в ночное время»

Кабинет министров Украины принял решение о введении обязательного ношения пешеходами, находящимися около проезжей части, светоотражающих элементов. Соответствующий проект приняли на заседании 11 ноября.

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