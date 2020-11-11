Степанов перечислил симптомы легкого течения COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов перечислил основные симптомы легкого течения коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил на брифинге.

По его словам, одним из главных симптомов COVID-19 является невысокая лихорадка.

"Характеризуется легким течением насморка, кашля, без признаков дыхательной недостаточности (затрудненное дыхание, увеличение частоты дыхательных движений), отсутствием желудочно-кишечных проявлений, изменений психического состояния", - сказал Степанов.

Он также отметил, что симптомом является также повышение температуры до 38 градусов, но она контролируется. Когда при приеме жаропонижающих препаратов, сразу снижается температура.