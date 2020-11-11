|11 ноября 2020
|Просмотров: 32
|
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов перечислил основные симптомы легкого течения коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил на брифинге.
По его словам, одним из главных симптомов COVID-19 является невысокая лихорадка.
"Характеризуется легким течением насморка, кашля, без признаков дыхательной недостаточности (затрудненное дыхание, увеличение частоты дыхательных движений), отсутствием желудочно-кишечных проявлений, изменений психического состояния", - сказал Степанов.
Он также отметил, что симптомом является также повышение температуры до 38 градусов, но она контролируется. Когда при приеме жаропонижающих препаратов, сразу снижается температура.
11 ноября 2020
• Степанов перечислил симптомы легкого течения COVID-19
• Кабмин обязал пешеходов носить одежду со светоотражателями в ночное время
• Турция отказалась от использования двигателей "Мотор Сич" для своих боевых дронов
• Каждый пятый больной COVID-19 получает психические расстройства
• Кардиологи назвали ежедневную полезную дозу алкоголя для мужчин и женщин
• В Украине 5G должен появиться к концу следующего года
• Правительство расширило возможность использования электрошокеров полицейскими
• Бессимптомных носителей коронавируса можно выявить только на общенациональном тестировании
• В Украине ввели жесткий "карантин выходного дня"
8 ноября 2020
• В Украине за 10 месяцев 2020 года расходы Пенсионного фонда на 17,3 млрд грн превысили доходы
• Школьные каникулы в Славянске продлили
• Ралли-марафон для грузовиков «Дакар»
• В Японии будут продавать почтовые марки с украинскими пейзажами
• Обама трогательно поздравил Байдена с победой
• Малюська заверил, что в Украине не будут штрафовать за неношение маски на улице
28 октября 2020
• Славянск стал участником проекта Евросоюза
• В Краматорске Донецкой области ТИК завершила обработку голосов, за должность городского головы будут бороться два кандидата
• Кабмин продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до конца 2020 года
• НАПК во исполнение решения КСУ закрывает Реестр электронных деклараций
• Колики: массаж животика или упражнения?
• Правительство приняло решение о выплате помощи семьям погибших на Востоке Украины добровольцев
• Цена на газ для населения в ноябре возрастет на 30-35%
23 октября 2020
• На Донбассе планируют запустить троллейбусную линию длиной 48 километров
• Славянские полицейские привлекают к ответственности человека, который до смерти забил своего знакомого
• Зеленскому показали диагностический центр в Славянске после обновления за более чем 330 миллионов
• Появилось описание и фото главной новогодней елки Украины
• В Украине появилась новая ледовая арена
• Как подобрать качественную спортивную одежду
• Украина перейдет на зимнее время 25 октября
• Украина поднялась на 23 место в рейтинге ФИФА
— 11 ноября 2020 —
Кабинет министров Украины принял решение о введении обязательного ношения пешеходами, находящимися около проезжей части, светоотражающих элементов. Соответствующий проект приняли на заседании 11 ноября.
— 11 ноября 2020 —
Турецкая оборонная компания Baykar будет использовать отечественные двигатели для боевых ударных беспилотников BayraktarТВ2 вместо украинских двигателей от "Мотор Сич". Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на Global Defense Corp.
— 11 ноября 2020 —
Наличие COVID-19 увеличивает риск развития психических расстройств у человека. Одновременно, психическое расстройство увеличивает шанс заболеть COVID-19. Об этом говорится в исследовании Оксфордского университета и НИПЧ Оксфордского центра биомедицинских исследований здравоохранения, опубликованном в профильном медицинском журнале The Lancet Psychiatry.
— 11 ноября 2020 —
Специалисты Американской кардиологической ассоциации считают, что в день мужчинам рекомендуется пить не более двух бокалов вина, а женщинам - не более одного.
Приветствую, гость! Вход
11 ноября 2020
• Степанов перечислил симптомы легкого течения COVID-19
• Кабмин обязал пешеходов носить одежду со светоотражателями в ночное время
• Турция отказалась от использования двигателей "Мотор Сич" для своих боевых дронов
• Каждый пятый больной COVID-19 получает психические расстройства
• Кардиологи назвали ежедневную полезную дозу алкоголя для мужчин и женщин
• В Украине 5G должен появиться к концу следующего года
• Правительство расширило возможность использования электрошокеров полицейскими
• Бессимптомных носителей коронавируса можно выявить только на общенациональном тестировании
• В Украине ввели жесткий "карантин выходного дня"
8 ноября 2020
• В Украине за 10 месяцев 2020 года расходы Пенсионного фонда на 17,3 млрд грн превысили доходы
• Школьные каникулы в Славянске продлили
• Ралли-марафон для грузовиков «Дакар»
• В Японии будут продавать почтовые марки с украинскими пейзажами
• Обама трогательно поздравил Байдена с победой
• Малюська заверил, что в Украине не будут штрафовать за неношение маски на улице
28 октября 2020
• Славянск стал участником проекта Евросоюза
• В Краматорске Донецкой области ТИК завершила обработку голосов, за должность городского головы будут бороться два кандидата
• Кабмин продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до конца 2020 года
• НАПК во исполнение решения КСУ закрывает Реестр электронных деклараций
• Колики: массаж животика или упражнения?
• Правительство приняло решение о выплате помощи семьям погибших на Востоке Украины добровольцев
• Цена на газ для населения в ноябре возрастет на 30-35%
23 октября 2020
• На Донбассе планируют запустить троллейбусную линию длиной 48 километров
• Славянские полицейские привлекают к ответственности человека, который до смерти забил своего знакомого
• Зеленскому показали диагностический центр в Славянске после обновления за более чем 330 миллионов
• Появилось описание и фото главной новогодней елки Украины
• В Украине появилась новая ледовая арена
• Как подобрать качественную спортивную одежду
• Украина перейдет на зимнее время 25 октября
• Украина поднялась на 23 место в рейтинге ФИФА
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Степанов перечислил симптомы легкого течения COVID-19»
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов перечислил основные симптомы легкого течения коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил на брифинге.