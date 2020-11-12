|12 ноября 2020
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В Украине не выявлено циркуляции вирусов гриппа, однако за последнюю неделю ОРВИ заболели 170 тысяч человек. Между тем по областям с понедельника начали развозить закупленные за госсредства вакцины против гриппа, сегодня последней их должна получить Буковина. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"По данным нашего дозорного эпидемиологического надзора, сейчас в Украине циркуляция вирусов гриппа не выявлена. Но за неделю ОРВИ заболели почти 170 тыс. человек, из них 30% это дети до 17 лет", - сказал Ляшко.
Также он добавил, что с начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано уже 50 143 человека, из них 20 000 за последнюю неделю.
"С понедельника Минздрав развез первые поступления вакцин против гриппа, которая закуплена на средства госбюджета в количестве 40 тысяч доз. Сегодня последняя область получает свои дозы - это Черновицкая область", - сказал Ляшко.
Напомним, по данным Минздрава, в этом году мировые производители в Украину завезут более 650 тыс. доз вакцин от гриппа.
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Комментарии к статье «Гриппа в Украине пока нет - Минздрав»
В Украине не выявлено циркуляции вирусов гриппа, однако за последнюю неделю ОРВИ заболели 170 тысяч человек. Между тем по областям с понедельника начали развозить закупленные за госсредства вакцины против гриппа, сегодня последней их должна получить Буковина. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.