|13 ноября 2020
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Украина стала девятой страной, подписавшей договоренности в рамках программы "Артемида" по освоению Луны и Марса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного космического агентства Украины.
"Государственное космическое агентство Украины подписало соглашения в рамках программы NASA "Артемида" о принципах сотрудничества в гражданском исследовании и использовании Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях и присоединилась к космических агентствам других стран-участников программы. Таким образом, Украина стала девятой страной-подписантом договоренностей касательно "Артемиды", - говорится в сообщении.
Отмечается, что договоренности содержат набор принципов, которыми будут руководствоваться государства-подписанты в рамках их участия в программе НАСА "Артемида", а именно:
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Комментарии к статье «Украина подписала договор с NASA по совместному освоению Луны и Марса»
Украина стала девятой страной, подписавшей договоренности в рамках программы "Артемида" по освоению Луны и Марса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного космического агентства Украины.