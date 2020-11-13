Украина подписала договор с NASA по совместному освоению Луны и Марса

Украина стала девятой страной, подписавшей договоренности в рамках программы "Артемида" по освоению Луны и Марса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного космического агентства Украины.

"Государственное космическое агентство Украины подписало соглашения в рамках программы NASA "Артемида" о принципах сотрудничества в гражданском исследовании и использовании Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях и присоединилась к космических агентствам других стран-участников программы. Таким образом, Украина стала девятой страной-подписантом договоренностей касательно "Артемиды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что договоренности содержат набор принципов, которыми будут руководствоваться государства-подписанты в рамках их участия в программе НАСА "Артемида", а именно: