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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Минздраве рассказали, что делать, если пропало обоняние при Covid-19
13 ноября 2020 Просмотров: 78 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров рассказал, что делать в случае, если у вас пропало обоняние при коронавирусе. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава.

По словам врача, у всех пациентов обоняние восстанавливается в течение нескольких дней - полутора недель, это зависит от тяжести заболевания.

"Специфически ничего не делать. У всех пациентов ощущение обоняния восстанавливается в течение нескольких дней - полутора недель, терапия в зависимости от тяжести заболевания. То есть специфически ничего делать не нужно", - отметил врач.

Ранее сообщалось, что у коронавирусной инфекции появился новый симптом - проблемы с кожными покровами.

При этом наиболее распространенными симптомами Сovid-19 во Всемирной организации здравоохранения называют повышение температуры тела, сухой кашель и утомляемость. Также могут появиться головные боли, боли в горле, насморк и диарея.
По материалам: 112.UA

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Комментарии к статье «В Минздраве рассказали, что делать, если пропало обоняние при Covid-19»

Врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров рассказал, что делать в случае, если у вас пропало обоняние при коронавирусе. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава.

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