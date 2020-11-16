В Украине упростили выплату пенсий и соцпособий через почту

|16 ноября 2020
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Национальный банк Украины упростил процедуру получения пенсий и денежной помощи через почтовых операторов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Национальный банк Украины упростил для операторов почтовой связи процедуру идентификации и верификации получателей пенсий, пособий, субсидий и других выплат населению", - говорится в сообщении.
Сообщается, что это решение позволит операторам почтовой связи бесперебойно обеспечивать выплаты пенсий и денежной помощи при отсутствии автоматизации в их отделениях. В то же время украинские пенсионеры и другие получатели денежной помощи не почувствуют никаких неудобств во время идентификации и верификации, заверили в НБУ.
Отмечается, что отныне работник почтового оператора во время выплаты на сумму от 5 тыс. до 30 тыс. грн для идентификации и верификации должен только сверить идентификационные данные клиента с указанными данными в выплатных документах или бланках почтовых переводов. После сверки и клиент, и представитель почтового оператора проставляют собственноручные подписи в выплатных документах. Выплатные документы должны быть оформлены надлежащим образом и храниться в течение сроков, определенных законом о финансовом мониторинге.
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Национальный банк Украины упростил процедуру получения пенсий и денежной помощи через почтовых операторов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.