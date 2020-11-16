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Бездумная исполнительность

Новый год не за горами: Украина уже накупила фейерверков на 2 миллиона долларов
16 ноября 2020 Просмотров: 78 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Импорт в Украину фейерверков в этом году уже превысил 2 миллиона долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Гостаможслужбы.

Так, в январе-октябре Украина купила за рубежом фейерверков на 2,19 млн долл., причем большую часть, с приближением новогодних праздников, - за три последних месяца.

Так, в августе импорт этого продукта составил 464,28 тыс. долл., в сентябре - 669,53 тыс. долл., в октябре - 283,65 тыс. долл.

В то же время импорт фейерверков за 10 месяцев этого года сократился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Почти все фейерверки в этом году Украина закупила у Китая (2,188 млн долл.). Еще на 166 долл. - у Германии.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «Новый год не за горами: Украина уже накупила фейерверков на 2 миллиона долларов»

Импорт в Украину фейерверков в этом году уже превысил 2 миллиона долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Гостаможслужбы.

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