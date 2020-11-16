Компания Moderna заявляет, что ее вакцина от коронавируса показала эффективность в 95%

|16 ноября 2020
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Биотехнологическая фирма Moderna объявила, что предварительный анализ показывает, что ее экспериментальная вакцина против Covid-19 почти на 95% эффективна в предотвращении заболеваний. Об этом сообщила пресс-служба компании Moderna.
В сообщении отмечается, что в ходе испытаний, в которых в США приняли участие более 30 тыс. человек, заражение Covid-19 было выявлено лишь у 95 человек. При этом 90 случаев пришлось на контрольную группу, представителям которой вместо mRNA-1273 вводилось плацебо. Среди тех, кто действительно был вакцинирован, заразились лишь пять человек, что доказывает высокую эффективность вакцины.
"Это поворотный момент в разработке нашей вакцины. Результат промежуточного анализа дал нам первые клинические подтверждения того, что наша вакцина может предотвращать заболевания Covid-19, в том числе в тяжелой форме", - сказал генеральный директор Moderna Стефан Бансель.
В компании предупредили, что по мере поступления новых данных оценка эффективности вакцины может меняться. Однако Moderna в ближайшие недели планирует обратиться в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) за разрешением на использование mRNA-1273 в чрезвычайных ситуациях.
К концу 2020 года Moderna планирует выпустить 20 млн доз, которые могут быть использованы для вакцинации населения США. В 2021 году компания рассчитывает обеспечить выпуск от 500 млн до 1 млрд доз вакцины.
На сегодня более 200 лабораторий по всему миру работают над созданием вакцины против Covid-19.
Напомним, на прошлой неделе BioNTech и Pfizer заявили, что по результатам предыдущих анализов их вакцина показала 90% эффективности препарата против коронавируса. В 3-й фазе испытания приняли участие более 43 тыс. человек. Добровольцам давали либо потенциальную вакцину от Covid-19, которую вводили во время двух прививок с интервалом в три недели, либо плацебо.
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Комментарии к статье «Компания Moderna заявляет, что ее вакцина от коронавируса показала эффективность в 95%»
Биотехнологическая фирма Moderna объявила, что предварительный анализ показывает, что ее экспериментальная вакцина против Covid-19 почти на 95% эффективна в предотвращении заболеваний. Об этом сообщила пресс-служба компании Moderna.