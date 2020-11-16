Шкафы-купе: практичная и популярная мебель

|16 ноября 2020
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В конце прошлого века на нашем мебельном рынке оказались шкафы-купе. Мебель с эргономичной конструкцией быстро добилась популярности. Основные достоинства такой мебели – она позволяет экономить место, может вписаться в любую нишу, часто обладает стильным дизайном. Популярны шкафы-купе киев современных стилей, но востребованы и классические варианты, отлично выглядящие в любом помещении.
Причин популярности много:
Можно выбрать обычные шкафы купе днепр, классические модели из магазина "КУЛ ХАУС" пользуются популярностью, так как выглядят красиво. Но в небольших помещениях мебель, занимающая много места, не нужна, только будет собирать пыль, которую требуется периодически вытирать. У встроенных вариантов таких проблем нет, а еще у них цена ниже.
Когда будем покупать – смотрим на то, как перемещаются двери. У хорошей мебели они без шума скользят, нет необходимости в усилиях. Когда ролики из пластика просто прикручены к ДСП – получится ненадежная конструкция, способная быстро выйти из строя. Прочные шкафы купе харьков имеют надежную систему из металлических направляющих. В работе над мебелью применяются анодированные алюминиевые профили, фасад к ним прикрепляется через уплотнитель из силикона.
Для изготовления дверей используют разные материалы, надо выбирать наиболее подходящий к интерьеру.
ДСП. Экономичная версия. На производстве берут плиты ДСП и покрывают их шпоном. Расцветка такой мебели может быть любой.
Бамбук. Обойдется дороже ДСП, но он прочнее, ему не страшны температурные перепады. Выглядит красиво, прекрасно подойдет к восточному интерьеру.
Зеркало. Удобный вариант. Можно достать наряды из шкафа, надеть и сразу увидеть отражение. Зеркала прочно крепятся к уплотнителю, так что с безопасностью все в порядке.
Стекло. Бывает прозрачным, матовым или цветным. Большой популярностью пользуется триплекс.
Глубина шкафа должна составлять не менее 60 сантиметров. В такую мебель помещается много всего – полки и ящики, но необходимо, чтобы они выглядели гармонично.
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• Шкафы-купе: практичная и популярная мебель
• Новый год не за горами: Украина уже накупила фейерверков на 2 миллиона долларов
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13 ноября 2020
• Шмыгаль об отказе городов усиливать карантин: у мэров нет таких полномочий
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• Вибори на карантині вихідного дня: як будемо голосувати?
12 ноября 2020
• Полицейские нашли женщину, оставившую младенца в больнице в Славянске
• Полицейские пресекли сбыт наркотических веществ в Славянске
• Велосипедисты на полосе для маршруток, пешеходы со светоотражателями и ремень безопасности в такси: Кабмин внес изменения в ПДД
• Славянск не будет вводить карантин выходного дня
• ВОЗ: для завершения пандемии необходимо вакцинировать 70% населения мира
• Чемпионат Украины продолжат играть на выходных, несмотря на карантин
• В Украине будут фиксировать экологические нарушения из космоса
• Гриппа в Украине пока нет - Минздрав
11 ноября 2020
• В Литве вводят штраф за курение на балконах в многоэтажках
• Степанов перечислил симптомы легкого течения COVID-19
• Кабмин обязал пешеходов носить одежду со светоотражателями в ночное время
• Турция отказалась от использования двигателей "Мотор Сич" для своих боевых дронов
• Каждый пятый больной COVID-19 получает психические расстройства
• Кардиологи назвали ежедневную полезную дозу алкоголя для мужчин и женщин
• В Украине 5G должен появиться к концу следующего года
• Правительство расширило возможность использования электрошокеров полицейскими
• Бессимптомных носителей коронавируса можно выявить только на общенациональном тестировании
• В Украине ввели жесткий "карантин выходного дня"
8 ноября 2020
• В Украине за 10 месяцев 2020 года расходы Пенсионного фонда на 17,3 млрд грн превысили доходы
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