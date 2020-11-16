Шкафы-купе: практичная и популярная мебель

В конце прошлого века на нашем мебельном рынке оказались шкафы-купе. Мебель с эргономичной конструкцией быстро добилась популярности. Основные достоинства такой мебели – она позволяет экономить место, может вписаться в любую нишу, часто обладает стильным дизайном. Популярны шкафы-купе киев современных стилей, но востребованы и классические варианты, отлично выглядящие в любом помещении.

В чем причины популярности шкафов-купе

Причин популярности много:

хорошее соотношение вместительности и занимаемого места;

вес по сравнению с обычным шкафом меньше, передвинуть легче;

можно выбрать вариант с любым дизайном;

есть угловые версии, которые позволяют заполнить углы помещений;

стоимость приемлема.

Встроенные или нет

Можно выбрать обычные шкафы купе днепр, классические модели из магазина "КУЛ ХАУС" пользуются популярностью, так как выглядят красиво. Но в небольших помещениях мебель, занимающая много места, не нужна, только будет собирать пыль, которую требуется периодически вытирать. У встроенных вариантов таких проблем нет, а еще у них цена ниже.

Учитываем качество механизмов

Когда будем покупать – смотрим на то, как перемещаются двери. У хорошей мебели они без шума скользят, нет необходимости в усилиях. Когда ролики из пластика просто прикручены к ДСП – получится ненадежная конструкция, способная быстро выйти из строя. Прочные шкафы купе харьков имеют надежную систему из металлических направляющих. В работе над мебелью применяются анодированные алюминиевые профили, фасад к ним прикрепляется через уплотнитель из силикона.

Из какого материала сделаны двери

Для изготовления дверей используют разные материалы, надо выбирать наиболее подходящий к интерьеру.

ДСП . Экономичная версия. На производстве берут плиты ДСП и покрывают их шпоном. Расцветка такой мебели может быть любой.

Бамбук . Обойдется дороже ДСП, но он прочнее, ему не страшны температурные перепады. Выглядит красиво, прекрасно подойдет к восточному интерьеру.

Зеркало . Удобный вариант. Можно достать наряды из шкафа, надеть и сразу увидеть отражение. Зеркала прочно крепятся к уплотнителю, так что с безопасностью все в порядке.

Стекло . Бывает прозрачным, матовым или цветным. Большой популярностью пользуется триплекс.

Отсеки шкафа

Глубина шкафа должна составлять не менее 60 сантиметров. В такую мебель помещается много всего – полки и ящики, но необходимо, чтобы они выглядели гармонично.