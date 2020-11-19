В Украине планируют до 2030 г. заменить весь общественный транспорт на электрический

До 2030 года Украина планирует полностью заменить весь городской общественный транспорт на электрический и создать соответствующую инфраструктуру для этого. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Национальной транспортной стратегией Украины до 2030 года предусмотрено, что города заменят свой автопарк на электробусы и будет создана соответствующая зарядная инфраструктуру для них", - заявил Криклий.

Криклий отметил, что министерство сейчас активно сотрудничает с международными финансовыми организациями в этом направлении и готовится к реализации второй фазы проекта "Городской общественный транспорт Украины II".

Он добавил, что совместно с бизнесом и общественностью министерство разработало проект стратегии развития автомобильной промышленности в стране, предусматривающий стимулы для отечественного производства электрокаров, а также учитывающий популяризацию частного и общественного электрического транспорта.

"Сегодня в Украине около 25 тыс. электрокаров, 25 тыс. гибридов и почти 9 тыс. пунктов электрозарядных станций, расположенных преимущественно в городах", — рассказал Криклий.

Кроме того, Министерство инфраструктуры уже работает над внесением новых изменений в ГБН по планированию и застройке территорий, которые бы позволили размещение электрозарядных станций по всем дорогам общего пользования, включая местные.

Напомним, 9 сентября на своем заседании правительство поддержало законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "Об автомобильном транспорте". Законопроект четко определяет в законодательстве Украины термин "электрическое транспортное средство" ("электромобиль"), "электробус", "станция зарядки электромобилей", "грузовой электромобиль", "легковой электромобиль", "гибридный электромобиль", "плагин-гибридный электромобиль".