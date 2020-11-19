|19 ноября 2020
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Нынешняя зима будет теплой. Морозы хоть и будут, но не длительные. Об этом сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, сообщает ТСН.
"Учитывая те климатические изменения, которые уже произошли и продолжают происходить в Украине, для зимнего сезона будет характерны резкие изменения погодных условий, повышенный температурный режим в сравнении с нормой, причем значительно повышенный. Приблизительно на 2-4 градуса температура будет выше чем была, например, 30 лет назад", - рассказал Николай Кульбида.
Снега так же, как и прошлой зимой, будет мало. Ведь, по словам синоптиков, эта зима будет с "неустойчивым снежным покровом". Предполагается, что морозы будут и столбики термометров будет опускаться ниже нуля, но ненадолго.
Напомним, метеорологическая организация ООН сообщила, что до 2025 году зимы в Европе буду самыми теплыми в истории. А все из-за того, что на климат в Европе влияют Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Сейчас температура воды в них очень высокая, что влияет на атмосферные процессы и приведет к увеличению меридиональности процессов. Также Юго-Восточную Европу, в частности Украину, накроют более теплые и сухие воздушные массы, поступающие с Африканского континента и Азии.
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12 ноября 2020
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Комментарии к статье «Зима в этом году будет теплая, с нестабильными изменениями температуры»
Нынешняя зима будет теплой. Морозы хоть и будут, но не длительные. Об этом сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, сообщает ТСН.