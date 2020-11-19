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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Зима в этом году будет теплая, с нестабильными изменениями температуры
19 ноября 2020 Просмотров: 38 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Нынешняя зима будет теплой. Морозы хоть и будут, но не длительные. Об этом сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, сообщает ТСН.

"Учитывая те климатические изменения, которые уже произошли и продолжают происходить в Украине, для зимнего сезона будет характерны резкие изменения погодных условий, повышенный температурный режим в сравнении с нормой, причем значительно повышенный. Приблизительно на 2-4 градуса температура будет выше чем была, например, 30 лет назад", - рассказал Николай Кульбида.

Снега так же, как и прошлой зимой, будет мало. Ведь, по словам синоптиков, эта зима будет с "неустойчивым снежным покровом". Предполагается, что морозы будут и столбики термометров будет опускаться ниже нуля, но ненадолго.

Напомним, метеорологическая организация ООН сообщила, что до 2025 году зимы в Европе буду самыми теплыми в истории. А все из-за того, что на климат в Европе влияют Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Сейчас температура воды в них очень высокая, что влияет на атмосферные процессы и приведет к увеличению меридиональности процессов. Также Юго-Восточную Европу, в частности Украину, накроют более теплые и сухие воздушные массы, поступающие с Африканского континента и Азии.

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Нынешняя зима будет теплой. Морозы хоть и будут, но не длительные. Об этом сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, сообщает ТСН.

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