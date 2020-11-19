Гриль – неотъемлемый атрибут отдыха на природе

|19 ноября 2020
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Любой отдых на свежем воздухе редко проходит без приготовления блюд на открытом огне – на мангале или гриле. Компания «Грилекс», подробности о которой можно узнать на сайте https://grillex.com.ua, является официальным дистрибьютором американских грилей и барбекю таких люксовых брендов: Char-Broil, Saber, FireMagic и Dancook.
Приготовление еды на гриле – это не только вкусно, но и чрезвычайно полезно. Явным преимуществом использования данного приспособления является то, что оно позволяет готовить блюда превосходного вкусового качества с минимальной потерей полезных питательных веществ.
Помимо этого, гриль обладает рядом других неоспоримых достоинств:
Разумеется, для того чтобы по достоинству оценить вкусовые качества блюд, приготовленных на гриле, лучше сделать их самостоятельно. Для этого первое, что нужно сделать, – выбрать идеальный гриль или барбекю для домашнего пользования.
По типу используемого топлива данные приспособления могут быть:
Каждый из этих видов грилей обладают рядом преимуществ. Угольные варианты позволяют блюдам напитаться неповторимым ароматом древесных углей и дыма, который, безусловно, является одним из важнейших атрибутов приготовления пищи на свежем воздухе. По сути, угольный гриль – это усовершенствованная, современная и гораздо более удобная версия мангала.
Преимущество газовых моделей состоит в том, что они готовы к работе в считанные секунды после запуска, позволяют легко и удобно контролировать температуру приготовления, так как имеют разнообразные режимы.
Электрогрили по праву считаются наиболее безопасными. Ими можно пользоваться как на свежем воздухе, так и внутри помещения, что является несомненным плюсом. Они не производят дыма, их не нужно чистить от углей и пепла. К тому же такие грили максимально компактные по размерам, что станет существенным преимуществом, если пространство в вашем доме или дворе ограниченное.
На каком бы из видов гриля вы не остановили свой выбор, он будет полностью оправдывать ваши ожидания, позволит наслаждаться незабываемыми моментами в окружении близких и друзей.
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• В Донецкой области задержали мужчину, который убил товарища и выбросил тело в канализацию
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16 ноября 2020
• Компания Moderna заявляет, что ее вакцина от коронавируса показала эффективность в 95%
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• В Украине упростили выплату пенсий и соцпособий через почту
13 ноября 2020
• Шмыгаль об отказе городов усиливать карантин: у мэров нет таких полномочий
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• Украина подписала договор с NASA по совместному освоению Луны и Марса
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12 ноября 2020
• Полицейские нашли женщину, оставившую младенца в больнице в Славянске
• Полицейские пресекли сбыт наркотических веществ в Славянске
• Велосипедисты на полосе для маршруток, пешеходы со светоотражателями и ремень безопасности в такси: Кабмин внес изменения в ПДД
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• ВОЗ: для завершения пандемии необходимо вакцинировать 70% населения мира
• Чемпионат Украины продолжат играть на выходных, несмотря на карантин
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• Гриппа в Украине пока нет - Минздрав
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• Турция отказалась от использования двигателей "Мотор Сич" для своих боевых дронов
• Каждый пятый больной COVID-19 получает психические расстройства
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