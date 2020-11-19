Гриль – неотъемлемый атрибут отдыха на природе

Любой отдых на свежем воздухе редко проходит без приготовления блюд на открытом огне – на мангале или гриле. Компания «Грилекс», подробности о которой можно узнать на сайте https://grillex.com.ua , является официальным дистрибьютором американских грилей и барбекю таких люксовых брендов: Char-Broil, Saber, FireMagic и Dancook.

Преимущества приготовления еды на гриле

Приготовление еды на гриле – это не только вкусно, но и чрезвычайно полезно. Явным преимуществом использования данного приспособления является то, что оно позволяет готовить блюда превосходного вкусового качества с минимальной потерей полезных питательных веществ.

Помимо этого, гриль обладает рядом других неоспоримых достоинств:

позволяет в кратчайшие сроки приготовить одновременно несколько блюд, существенно сокращая общее время готовки;

дает возможность приготовить сочное блюдо из мяса даже без использования маринада;

помогает сохранить всю сочность и полезные свойства продуктов;

предоставляет возможность приготовить абсолютно любые продукты: мясо, рыбу, морепродукты, овощи и даже первые блюда и выпечку.

Виды грилей

Разумеется, для того чтобы по достоинству оценить вкусовые качества блюд, приготовленных на гриле, лучше сделать их самостоятельно. Для этого первое, что нужно сделать, – выбрать идеальный гриль или барбекю для домашнего пользования.

По типу используемого топлива данные приспособления могут быть:

угольные;

газовые;

электрические.

Каждый из этих видов грилей обладают рядом преимуществ. Угольные варианты позволяют блюдам напитаться неповторимым ароматом древесных углей и дыма, который, безусловно, является одним из важнейших атрибутов приготовления пищи на свежем воздухе. По сути, угольный гриль – это усовершенствованная, современная и гораздо более удобная версия мангала.

Преимущество газовых моделей состоит в том, что они готовы к работе в считанные секунды после запуска, позволяют легко и удобно контролировать температуру приготовления, так как имеют разнообразные режимы.

Электрогрили по праву считаются наиболее безопасными. Ими можно пользоваться как на свежем воздухе, так и внутри помещения, что является несомненным плюсом. Они не производят дыма, их не нужно чистить от углей и пепла. К тому же такие грили максимально компактные по размерам, что станет существенным преимуществом, если пространство в вашем доме или дворе ограниченное.

На каком бы из видов гриля вы не остановили свой выбор, он будет полностью оправдывать ваши ожидания, позволит наслаждаться незабываемыми моментами в окружении близких и друзей.