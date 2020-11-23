Украина за год улучшила свои показатели в мировом рейтинге качества дорог

Украина значительно улучшила свои позиции в международном рейтинге по оценке качества автомобильных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора на странице в Facebook.

По данным предприятия, в общем рейтинге "качества дорог" The Legatum Prosperity Index (Индекс процветания) на 2020 год Украина заняла 126-е место.

Таким образом, ее рейтинг улучшился на 20 позиций. В 2019 году Украина находилась на 146-м месте.

"В 2020 году Украина получила +20 позиций в общем рейтинге" качества дорог "- сейчас занимаем 126-е место. Это означает, что международные эксперты и аналитики положительно оценивают шаги страны в направлении развития дорожной инфраструктуры", - сказано в сообщении.

Кроме этого в рейтинге "транспорт" Украина поднялась на 12 позиций, в рейтинге "доступ к рынку и инфраструктура" - на 10 позиций. Оказавшись таким образом на 73 и 77 местах соответственно.

"В целом же в рейтинге Индекса процветания сейчас Украина занимает 92 позицию, таким образом получив +4 позиции по сравнению с 2019 годом и +19 позиций по сравнению с 2018 годом", - отметили в Укравтодоре.