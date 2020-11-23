Третья волна коронавируса может накрыть Европу в начале 2021 года

Очередная волна распространения коронавируса может обрушиться на страны Европы, где от COVID-19 каждые 17 секунд умирает по человеку, уже в начале следующего года, если европейским властям не удастся взять пандемию под контроль.

Соответствующее заявления сделал спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Дэвид Набарро, пишут Українські Новини.

"Сейчас у нас вторая волна. Если страны Европы не построят необходимую инфраструктуру, в начале следующего года у нас будет третья волна", — цитирует агентство слова Набарро.

По его словам, европейские страны преждевременно отменили ряд карантинных ограничений после первой волны коронавируса, что стало причиной нынешней ситуации с распространением COVID-19.

Набарро отметил действия азиатских стран, в частности, Южную Корею, в которой население полностью вовлечено в мероприятия по сдерживанию пандемии.