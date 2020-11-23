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Бездумная исполнительность

Третья волна коронавируса может накрыть Европу в начале 2021 года
23 ноября 2020 Просмотров: 83 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Очередная волна распространения коронавируса может обрушиться на страны Европы, где от COVID-19 каждые 17 секунд умирает по человеку, уже в начале следующего года, если европейским властям не удастся взять пандемию под контроль.

Соответствующее заявления сделал спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Дэвид Набарро, пишут Українські Новини.

"Сейчас у нас вторая волна. Если страны Европы не построят необходимую инфраструктуру, в начале следующего года у нас будет третья волна", — цитирует агентство слова Набарро.

По его словам, европейские страны преждевременно отменили ряд карантинных ограничений после первой волны коронавируса, что стало причиной нынешней ситуации с распространением COVID-19.

Набарро отметил действия азиатских стран, в частности, Южную Корею, в которой население полностью вовлечено в мероприятия по сдерживанию пандемии.

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Комментарии к статье «Третья волна коронавируса может накрыть Европу в начале 2021 года»

Очередная волна распространения коронавируса может обрушиться на страны Европы, где от COVID-19 каждые 17 секунд умирает по человеку, уже в начале следующего года, если европейским властям не удастся взять пандемию под контроль.

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