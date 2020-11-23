|23 ноября 2020
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Оксфордский словарь не смог по традиции определить "слово года" из-за резонансных событий 2020-го и подготовил сразу несколько таких слов и выражений. Об этом сообщает The Swaddle.
В течение года группа специалистов выявила сотни значимых слов и употреблений. При этом использование слова "пандемия" в 2020-м возросло на 57 000%.
Традиционно оксфордская команда должна была выбрать "слово года", которое наиболее точно описывало бы тему, которая в мире считалась наиболее актуальной и интересной за последнее время. Однако в текущем году сделать этого не удалось.
Президент Оксфордского словаря Каспер Гратволь подчеркнул, что никогда не видел такого года в языке, как уходящий. По его мнению, 2020-ый наполнился словами, непохожими на все другие.
В списке "победителей" оказались такие слова и выражения:
Ранее, британский словарь Collins English Dictionary выбрал словом 2020 года "локдаун".
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• Оксфордский словарь не смог выбрать "слово года" из-за событий 2020-го и озвучил целый список
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16 ноября 2020
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• Новый год не за горами: Украина уже накупила фейерверков на 2 миллиона долларов
• В Минздраве рассказали, как лечить ребенка от COVID-19
• В Украине упростили выплату пенсий и соцпособий через почту
13 ноября 2020
• Шмыгаль об отказе городов усиливать карантин: у мэров нет таких полномочий
• В Минздраве рассказали, что делать, если пропало обоняние при Covid-19
• Украина подписала договор с NASA по совместному освоению Луны и Марса
• Вибори на карантині вихідного дня: як будемо голосувати?
12 ноября 2020
• Полицейские нашли женщину, оставившую младенца в больнице в Славянске
• Полицейские пресекли сбыт наркотических веществ в Славянске
• Велосипедисты на полосе для маршруток, пешеходы со светоотражателями и ремень безопасности в такси: Кабмин внес изменения в ПДД
• Славянск не будет вводить карантин выходного дня
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Оксфордский словарь не смог по традиции определить "слово года" из-за резонансных событий 2020-го и подготовил сразу несколько таких слов и выражений. Об этом сообщает The Swaddle.