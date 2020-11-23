Оксфордский словарь не смог выбрать "слово года" из-за событий 2020-го и озвучил целый список

Оксфордский словарь не смог по традиции определить "слово года" из-за резонансных событий 2020-го и подготовил сразу несколько таких слов и выражений. Об этом сообщает The Swaddle.

В течение года группа специалистов выявила сотни значимых слов и употреблений. При этом использование слова "пандемия" в 2020-м возросло на 57 000%.

Традиционно оксфордская команда должна была выбрать "слово года", которое наиболее точно описывало бы тему, которая в мире считалась наиболее актуальной и интересной за последнее время. Однако в текущем году сделать этого не удалось.

Президент Оксфордского словаря Каспер Гратволь подчеркнул, что никогда не видел такого года в языке, как уходящий. По его мнению, 2020-ый наполнился словами, непохожими на все другие.

В списке "победителей" оказались такие слова и выражения:

белорусский (в связи с событиями на президентских выборах страны);

коронавирус;

пандемия;

социальная дистанция;

социальная изоляция;

локдаун;

COVID-19;

WFH (Work from Home - работа на дому);

пузыри поддержки (social bubble - круг общения во время коронавирусной ограничений, который позволяет избежать полной социальной изоляции);

ключевые сотрудники;

net zero (в значении "нулевое потребление энергии");

импичмент;

vote-by-mail (голосование по почте);

Black Lives Matter;

отпуск;

самогон и другие.

Ранее, британский словарь Collins English Dictionary выбрал словом 2020 года "локдаун".