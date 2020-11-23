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Бездумная исполнительность

Виды и особенности мужских кальсон

Татьяна Ковалева
23 ноября 2020 Просмотров: 42  

Кальсоны, термокальсоны – незаменимая вещь для прохладной погоды, активного зимнего отдыха. Это разновидность нижнего белья, носят кальсоны под брюки или джинсы. Они могут иметь разную толщину, идти с утеплением и без. При выборе смотрите не только на размер, но и на материал пошива.

Обычные кальсоны – это нижнее белье, термокальсоны – разновидность термобелья. Во втором случае содержание натуральных волокон не превышает 35%, в первом ограничений нет.

Особенности белья

Первоначально кальсоны называли подштанниками. Появились они в Европе примерно 3 века назад. Сначала для пошива использовалась натуральная кожа – она делала фигуру стройной, подтянутой. Со временем стали появляться кальсоны из шерсти, хлопка, смесовых нитей. Синтетические подштанники – изобретение 20 века. Это идеальное решение для занятий спортом. Такие ткани хорошо отводят влагу и согревают, простые в уходе, держат форму.

В продаже представлены такие модели кальсон:

  • термо – бельевой спортивный тип, часто такие изделия заказывают любители активного зимнего отдыха, основа синтетическая;
  • классические – отличный выбор для холодной погоды, натуральных волокон не менее 60%, они обеспечивают тепло и комфорт;
  • спортивные – тонкие, легкие, удерживающие тепло.

В основном кальсоны имеют длину до щиколоток, но встречаются и укороченные варианты. Цвета обычно пастельные, серые, зеленые, синие, пр., некоторые модели идут с принтами вроде полосок.

Какие существуют материалы

Характеристики кальсон во многом зависят от материалов пошива. Доступные варианты:

  • хлопок – простая, дешевая ткань, пропускает воздух, гигроскопичная, но недолговечная, растягивается;
  • шерсть – приятные к телу, мягкие нити шерсти гипоаллергенные, гарантируют отличную защиту от ветра, холода, поглощают влагу;
  • флис – хороший выбор для утепленных кальсон, он приятный к телу, плотный, обеспечивает отличную терморегуляцию, надежную защиту, долговечный, быстро сохнет;
  • микрофибра – изделия из такой ткани не вызывают аллергий, пропускают воздух, не тянутся и не деформируются;
  • лайкра – синтетическая ткань, устойчивая к деформациям, эластичная, спокойно переносит агрессивную стирку, незаметна под одеждой, хорошо облегает тело, обычно используется в смеси с хлопком.

Шерсть и хлопок – чисто бельевые нити. Все остальные варианты подходят для пошива спортивного, термобелья.

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