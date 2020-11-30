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Бездумная исполнительность

Тотальный "локдаун": Рада примет решение до пятницы

Татьяна Ковалева
30 ноября 2020 Просмотров: 45 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Парламент примет решение о ограничительных мерах из-за пандемии коронавируса в пятницу, 4 декабря. Об этом заявил председатель политической партии “Слуга народа”, первый заместитель председателя одноименной парламентской фракции Александр Корниенко во время выступления на заседании Согласительного совета в ВР

“Касательно часа вопросов к правительству, конечно, сейчас тема номер один в стране — это медицина, пандемия, возможные варианты локдаунов. Мое личное мнение, что, каков бы ни был локдаун, интеллектуальный, адаптивный карантин или еще какой-то, он должен быть направлен в первую очередь на снижение темпов роста эпидемии и сохранения здоровья каждого украинца... поэтому приглашаем, к сожалению, уже традиционно, господина Степанова и весь Кабинет министров для ответов на вопросы касательно борьбы с эпидемией и возможных вариантов карантинов, локдаунов тому подобное. Я думаю, что до пятницы это все уже будет известно”, — сказал Корниенко.

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Комментарии к статье «Тотальный "локдаун": Рада примет решение до пятницы»

Парламент примет решение о ограничительных мерах из-за пандемии коронавируса в пятницу, 4 декабря. Об этом заявил председатель политической партии “Слуга народа”, первый заместитель председателя одноименной парламентской фракции Александр Корниенко во время выступления на заседании Согласительного совета в ВР

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