Где купить и как выбрать качественное моторное масло для авто

В перечень постоянных работ по обслуживанию транспортного средства входит замена моторного масла. Важно использовать качественную смазку, соответствующую условиям эксплуатации и типу силового агрегата. Нельзя покупать непроверенные материалы или экономить на них. Слишком низкая цена может свидетельствовать о подделке.

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На что обращать внимание, покупая моторное масло

Критериев выбора смазочных материалов существует несколько. Один из основных – состав. В продаже встречаются натуральные, синтетические и полусинтетические варианты. Лучшими характеристиками обладает второй тип. Смазка синтетического происхождения способна образовывать надежную защитную пленку на узлах, сокращающую силу трения, нагревание, проникновение мусора и пыли. Ее важное преимущество – универсальность применения. Материал совместим со всеми современными видами ДВС. Он не окисляется, долго не требует замены.

Желательно, чтобы вязкость соответствовала стандартам. В этом плане отличным считается масло 10w40 с минеральной основой. Его рекомендуют для автомобилей с пробегом, чьи узлы больше подвержены износу. Дополнительное преимущество данного материала – бюджетная стоимость.

Полусинтетическое масло разработано специально для инжекторных и карбюраторных моторов. Они не подвержено расслаиванию, сохраняет стабильную структуру при температуре до -10 градусов. По цене указанная смазка относится к средней категории.

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