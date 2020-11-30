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Бездумная исполнительность

Где купить и как выбрать качественное моторное масло для авто

Татьяна Ковалева
30 ноября 2020 Просмотров: 75  

В перечень постоянных работ по обслуживанию транспортного средства входит замена моторного масла. Важно использовать качественную смазку, соответствующую условиям эксплуатации и типу силового агрегата. Нельзя покупать непроверенные материалы или экономить на них. Слишком низкая цена может свидетельствовать о подделке.

Большой выбор высококачественных масел представлен на сайте Ukrparts. Интернет-магазин предлагает товары известных брендов, включая Aral, BMW, EVO, Liqui Moly. Также в каталоге есть продукция Bizol, Brexol, Mobil и Rheinol. С остальными торговыми марками можно познакомиться, перейдя на сайт ukrparts.com.ua.

На что обращать внимание, покупая моторное масло

Критериев выбора смазочных материалов существует несколько. Один из основных – состав. В продаже встречаются натуральные, синтетические и полусинтетические варианты. Лучшими характеристиками обладает второй тип. Смазка синтетического происхождения способна образовывать надежную защитную пленку на узлах, сокращающую силу трения, нагревание, проникновение мусора и пыли. Ее важное преимущество – универсальность применения. Материал совместим со всеми современными видами ДВС. Он не окисляется, долго не требует замены.

Желательно, чтобы вязкость соответствовала стандартам. В этом плане отличным считается масло 10w40 с минеральной основой. Его рекомендуют для автомобилей с пробегом, чьи узлы больше подвержены износу. Дополнительное преимущество данного материала – бюджетная стоимость.

Полусинтетическое масло разработано специально для инжекторных и карбюраторных моторов. Они не подвержено расслаиванию, сохраняет стабильную структуру при температуре до -10 градусов. По цене указанная смазка относится к средней категории.

Почему стоит покупать масло в интернет-магазине ukrparts.com.ua

Популярная интернет-площадка предлагает потребителям лучшие условия сотрудничества:

Огромный выбор масел. Они представлены разными производителями, в различных объемах.

Гарантия оригинальности. Компания сотрудничает с производителями и их официальными представителями, что исключает вероятность попадания в продажу подделок.

Лояльные цены. На весь каталог устанавливаются расценки без огромных процентов. Товары в интернет-магазине стоят дешевле, чем в автоцентрах.

На сайте ukrparts.com.ua можно подобрать и купить не только смазку. Компания также занимается продажей запасных частей и комплектующих. Здесь возможно найти все – от ремней и фильтров до частей кузова.

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