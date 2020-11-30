Где купить и как выбрать качественное моторное масло для авто

|30 ноября 2020
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В перечень постоянных работ по обслуживанию транспортного средства входит замена моторного масла. Важно использовать качественную смазку, соответствующую условиям эксплуатации и типу силового агрегата. Нельзя покупать непроверенные материалы или экономить на них. Слишком низкая цена может свидетельствовать о подделке.
Большой выбор высококачественных масел представлен на сайте Ukrparts. Интернет-магазин предлагает товары известных брендов, включая Aral, BMW, EVO, Liqui Moly. Также в каталоге есть продукция Bizol, Brexol, Mobil и Rheinol. С остальными торговыми марками можно познакомиться, перейдя на сайт ukrparts.com.ua.
Критериев выбора смазочных материалов существует несколько. Один из основных – состав. В продаже встречаются натуральные, синтетические и полусинтетические варианты. Лучшими характеристиками обладает второй тип. Смазка синтетического происхождения способна образовывать надежную защитную пленку на узлах, сокращающую силу трения, нагревание, проникновение мусора и пыли. Ее важное преимущество – универсальность применения. Материал совместим со всеми современными видами ДВС. Он не окисляется, долго не требует замены.
Желательно, чтобы вязкость соответствовала стандартам. В этом плане отличным считается масло 10w40 с минеральной основой. Его рекомендуют для автомобилей с пробегом, чьи узлы больше подвержены износу. Дополнительное преимущество данного материала – бюджетная стоимость.
Полусинтетическое масло разработано специально для инжекторных и карбюраторных моторов. Они не подвержено расслаиванию, сохраняет стабильную структуру при температуре до -10 градусов. По цене указанная смазка относится к средней категории.
Популярная интернет-площадка предлагает потребителям лучшие условия сотрудничества:
Огромный выбор масел. Они представлены разными производителями, в различных объемах.
Гарантия оригинальности. Компания сотрудничает с производителями и их официальными представителями, что исключает вероятность попадания в продажу подделок.
Лояльные цены. На весь каталог устанавливаются расценки без огромных процентов. Товары в интернет-магазине стоят дешевле, чем в автоцентрах.
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• Где купить и как выбрать качественное моторное масло для авто
• В Украине в этом году уже более 170 тыс. заявлений и сообщений о домашнем насилии
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• О модных тенденциях на 2021 год в женской бижутерии
• В Донецкой области задержали мужчину, который убил товарища и выбросил тело в канализацию
• С января для украинцев может вырасти цена за доставку газа
16 ноября 2020
• Компания Moderna заявляет, что ее вакцина от коронавируса показала эффективность в 95%
• Госстат оценил падение экономки Украины за последний квартал
• Украинец Новиков завоевал титул самого сильного человека планеты
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