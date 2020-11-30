Использование стабилизированного мха во флористике

|30 ноября 2020
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Стабилизированный мох является одним из самых привлекательных внешне и удобных материалов, с помощью которых флористы воплощают в жизнь самые смелые свои идеи. Преимущество его заключается в неприхотливости и возможности эффективного крепления на любых поверхностях.
Стабилизированный мох часто используют с целью декорирования интерьеров в различных учреждениях, однако он же будет неплохо смотреться в жилых помещениях, будь то дома или квартиры. Преимущество заключается еще и в том, что подобное украшение не требует трудоёмкого ухода, поливать и подкармливать его не требуется на протяжении 10-15 лет. Такое сырьё полностью гипоаллергенно, оно безвредно для людей и животных. Единственный нюанс - это необходимость поддерживать влажность и не трогать руками. Если в помещении воздух очень сухой, то стабилизированный мох может начать желтеть и сохнуть.
Данный процесс абсолютно несложен, однако важность его исключать нельзя. Только настоящий профессионал, занимающийся стабилизацией растений на постоянной основе и имеющий в своем арсенале все для флориста, может грамотно выполнить эту операцию. Так, например, передерживать заготовки в растворе ни в коем случае нельзя.
Мох, предназначенный для обработки, помещается в специальные емкости с химическим раствором и выдерживается там на протяжении определенного периода. Цель этого процесса - сделать растение мягким и гибким, однако в итоге он утратит свой цвет. Далее приходит черед раствора с глицерином, в котором процесс идет в обратном порядке и растение становится более прочным и эластичным. Нужную форму и цвет мху придают с помощью пищевых красителей.
Все растения и цветы, обработанные специальным раствором для стабилизации, позволяет получить множество преимуществ. Будь то букет или любая другая композиция, привлекательность ей обеспечена в течение нескольких лет - за этот период конструкция не утратит своего первозданного внешнего вида. Из растений подобного типа можно создавать настоящие картины. Не только полива и подкормок, но и специального освещения стабилизированному мху не требуется. Благодаря перечисленным возможностям флористы создают долговечные декоративные композиции, выполненные в природном стиле, с помощью которых можно оформить интерьер, создать витрину, вывеску или даже логотип компании.
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