|2 декабря 2020
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине карантина выходного дня не будет. На выходные и в будни будут действовать ограничения "оранжевой" зоны. Об этом Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства.
По его словам, Кабмин разрабатывает решения по усилению карантина.
"И на выходные и в будни будут действовать ограничения "оранжевой" зоны на территории целой страны. Пока Кабинетом министров нарабатывается наиболее сбалансированное решение относительно возможного распространения или усиления карантинных ограничений", - сказал Шмыгаль.
Кабинет министров сейчас разрабатывает сбалансированное решение относительно возможного усиления карантинных ограничений. Согласно закону, правительство сообщит о решении за 7 дней до их введения.
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Комментарии к статье «Карантина выходного дня не будет. Украина будет жить в "оранжевой" зоне»
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине карантина выходного дня не будет. На выходные и в будни будут действовать ограничения "оранжевой" зоны. Об этом Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства.