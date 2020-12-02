Штрафы TruCAM можно оспорить в суде из-за пробелов в законодательстве, - адвокат

Мобильные лидары "Трукам" используются патрульной полицией с октября 2018 года. Только лишь за год их использования удалось зафиксировать более 350 тысяч нарушений.

Использование лидаров TruCAM (лидар — технология получения и обработки информации об удаленных объектах с помощью активных оптических систем, использующих явления поглощения и рассеяния света в оптически прозрачных средах) не предусмотрено ни одним нормативно-правовым актом, так что штрафы, выписанные при помощи этих приборов, можно оспорить. Об этом журналист Ксения Цивирко пишет в статье "Вредные" советы для любителей скорости: Как обжаловать "Трукам-штраф" в суде" на сайте 112.ua.

Законодательством предусмотрена фиксация таких нарушений только в автоматическом режиме, в то время как лидары используют в ручном. Адвокаты установили, что порядок эксплуатации лидаров не описан ни в одном из соответствующих законодательных документов: ни в приказе МВД № 1026, ни в постановлении МВД № 833.

"Пытаясь выяснить, каким действующим нормативно-правовым актом предусмотрено использование "Трукама", Антон Болтик обращался с соответствующими адвокатскими запросами в управление Национальной полиции. Однако вменяемого ответа не получил: ему прислали копию поручения организовать обучение личного состава по использованию "Трукама". В этом поручении было определено, что прибор является лазерным измерителем скорости", - говорится в статье 112.ua.

Сам Антон Болтик подчеркивает: данное поручение не является нормативно-правовым актом и никакой юридической силы не имеет. Полученный от полиции ответ адвокат приобщил к делу, которое касается обжалования постановления за превышение скорости, зафиксированное при помощи "Трукама". Однако суд свою позицию на этот счет пока не высказал.

Мобильные лидары "Трукам" используются патрульной полицией с октября 2018 года. Только лишь за год их использования удалось зафиксировать более 350 тысяч нарушений.