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Бездумная исполнительность

Остаться в памяти: брендовая туалетная вода

Татьяна Ковалева
2 декабря 2020 Просмотров: 64  

Женская туалетная вода способна кардинально изменить первое впечатление о вас, оставив приятный и длинный шлейф из незабываемых ароматов. Существует с давних времен и успела очень сильно нам полюбиться. В этой статье мы расскажем вам о самых популярных и необыкновенных запахах от знаменитого бренда Дольче Габбана.

Всем известно, что итальянский Дом моды Dolce & Gabbana производить одежду, обувь и аксессуары высокого качества, но для многих людей факт о производстве еще и парфюмерии оказывается сюрпризом. Парфюмерная история началась еще в 1992 году, и с тех пор она нашла своих поклонников по всему миру.

Light Blue Sun

Восхитительный аромат наполненный солнечной романтикой. Он идеально дополнит образ влюбленной леди, которая видит в мире только прекрасное и испытывает лишь истинные чувства. Этот запах за несколько секунд привлечет внимание всех вокруг и побудит мечты о побережьях невообразимо прекрасного острова Капри. Если вы любите быть в центре внимания, то остановите свой выбор на Light Blue Sun.

Цветочно-фруктовый аромат никого не оставит равнодушным, ведь он обладает особенным шармом, трогательным и восхитительным. Сначала ощущается легкость кокосового нектара, яблока и лимона в сочетании с озоновыми нотками. Дальше, прямо в сердце попадают белая роза и нежный жасмин с ароматным франжипани. Финальный аккорд — это немыслимая композиция, в которой переплелись ваниль, белый мускус, кедр и серая амбра, создав невероятное благоухание вокруг.

L`Imperatrice

“Императрица” — именно так переводится название этого парфюма — это воплощенные мечты ценительниц прекрасного со всего мира. Изысканный и запоминающийся парфюм, который обеспечит вам постоянное внимание и вызовет восхищение у всех вокруг. L`Imperatrice — это свежесть и элегантность, которые очень ценятся сегодня.

Цветочно-фруктовый дух сначала станет свежим акцентом вашего невидимого аксессуара, а дальше проявятся ноты сердца — насыщенный арбуз и экзотический киви. Финальная нота — это спокойные розовые цикламены с приятным дополнением мускуса, именно они оставят тот великолепный и впечатляющий шлейф.

Выберите свою волшебную и эксклюзивную туалетную воду от Dolce&Gabbana, чтобы всегда оставлять о себе невероятные впечатления и эмоции. В этой задаче вам поможет брендовый интернет-магазин KAMERON, который является официальным дистрибьютором бренда. Остановите свой выбор на люксовом варианте и вы никогда об этом не пожалеете.

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