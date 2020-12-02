Электромясорубки Moulinex: особенности конструкции и правила выбора техники

Мясорубка компании Moulinex для многих поваров становится незаменимой техникой. Именно ее выбирают профессионалы. Устройство позволит заготовить фарш, перемолоть овощи, хлеб для приготовления вкусных блюд в ресторанах, кафе, столовых.

Потребуется техника и дома – там, где руководит домашний повар, который предпочитает кормить домочадцев полезными блюдами. Электрические мясорубки используют и в колбасных цехах, где есть потребность быстро перерабатывать большие объемы мяса, сала, субпродуктов.

Особенности конструкции и задачи техники

В продажу поступают электрические устройства, которые состоят из корпуса, шнекового вала, ножа, фиксирующего диска и решетки, толкателя и приемника для продуктов, насадок и дополнительных элементов. Конкретное количество деталей зависит от модели. Для измельчения продукт помещают в приемник, после чего он постепенно передвигается от шнека к ножам, прижимается к решетке, после измельчения проталкивается сквозь отверстия.

Процесс измельчения кусочка занимает минимум времени – не более 5–10 секунд. Современная эл мясорубка Мулинекс отвечает требованиям безопасности, потому имеет узкое и удлиненное входное отверстие, которое исключает вероятность попадания пальцев на вращающийся шнек.

Используют электромясорубку не только для измельчения фарша, сала, птицы или рыбы. Устройство позволяет быстро, безопасно и качественно перемолоть овощи, фрукты, получить сок из ягод, приготовить спагетти или лапшу, сделать песочное тесто. Некоторые модели дополнительно получают насадки, которые можно использовать для измельчения орехов.

Особенности выбора электромясорубок

Чтобы подобрать технику для личного или профессионального использования, рекомендовано обратить внимание на ее конструкцию и характерные особенности. При выборе обращают внимание на уровень мощности. Для домашнего использования подходит небольшая техника, для профессиональной кухни – мощное устройство, способное перемалывать большое количество продуктов.

При выборе следует обратить внимание:

на защиту от перегрева – в экстренных и критических ситуациях оборудование должно автоматически выключаться;

материал лотка – для производства элементов в качественных моделях используют пищевой пластик или сталь.

Дополнительно обращают внимание на количество и особенности насадок. Некоторые модели комплектуются приспособлениями для приготовления домашней колбасы, формами для создания котлет, овощерезками и терками.