Китайский космический корабль успешно совершил посадку на Луну в рамках исторической миссии по извлечению образцов лунной поверхности.

Миссия без экипажа Chang'e-5 (Чанъэ-5), названная в честь мифической китайской богини Луны, направлена ​​на сбор лунного материала, чтобы помочь ученым узнать больше о происхождении этого естественного спутника Земли.

Миссия попытается собрать 2 кг образцов в ранее не посещаемой области на массивной лавовой равнине, известной как Oceanus Procellarum, или "Океан бурь". Посадочный аппарат, который приземлился на поверхность Луны, был одним из нескольких космических кораблей, запущенных зондом Chang’e-5.

После приземления спускаемый аппарат должен просверлить землю с помощью роботизированной руки, а затем передать собранные образцы почвы и горных пород на подъемный аппарат, который взлетит и состыкуется с орбитальным модулем. Образцы будут отправлены в капсулу для обратного путешествия на Землю с последующей посадкой в ​​регионе Китая Внутренняя Монголия.

Напомним, что 24 ноября Китай запустил роботизированный космический корабль, чтобы доставить на Землю образцы почвы с Луны. Известно, что зонд должен находиться на поверхности Луны около двух дней, а вся миссия займет около 23 дней.

Если миссия будет завершена, как и планировалось, Китай станет третьей страной, получившей образцы почвы с Луны после Соединенных Штатов и Советского Союза.

Китай совершил свою первую посадку на Луну в 2013 году. В январе прошлого года зонд "Чанъэ-4" приземлился на обратной стороне Луны, совершив первую в мире подобную миссию.