Минздрав начал наращивать количество ИФА-исследований. За сутки на коронавирус протестировали 72,6 тыс. человек

2 декабря было проведено 47 172 исследования на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 6,1% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 25 506 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 10% больше по сравнению с 1 декабря.