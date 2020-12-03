Минздрав начал наращивать количество ИФА-исследований. За сутки на коронавирус протестировали 72,6 тыс. человек

|3 декабря 2020
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2 декабря было проведено 47 172 исследования на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 6,1% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 25 506 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 10% больше по сравнению с 1 декабря.
Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.
"Проведено тестирований за сутки – 72 678, в том числе методом ПЦР – 47 172, методом ИФА – 25 506", - сказано в нем.
Всего с начала года было проведено 4 654 206 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.
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2 декабря было проведено 47 172 исследования на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 6,1% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 25 506 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 10% больше по сравнению с 1 декабря.