Врач объяснил разницу между коронавирусом и сезонным гриппом

В отличие от коронавируса, грипп протекает более тяжело. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Дубровский в эфире телеканала " Украина 24 ".

"Грипп протекает более ярко, более тяжело. Меньше заражения гриппом, потому что, когда температура 40 первые 2-5 дней, человеку не хочется никуда идти. Но при гриппе были осложнения, и даже похожие", - сказал Дубровский.

На вопрос, меньше ли смертность при гриппе, чем при коронавирусе, инфекционист ответил:

"Я не могу сказать. Мы когда-нибудь изучали грипп в таком ракурсе? Кто-нибудь когда-нибудь делал анализ антител на грипп? Сколько раз за жизнь мы болели гриппом, кто-нибудь делал КТ на грипп?".

Также врач объяснил, почему люди относятся к гриппу намного спокойнее, чем к коронавирусу.

"С одной стороны, здесь большую роль сыграла паника. Особенно Италия поставила на колени весь мир, потому что-то, что там творилось… По массе причин там совпала масса факторов – мир вздрогнул от ужаса. Если у нас была летняя смертность всего 2,2 %, то в Италии была 16%. А второе – масштаб заражения. Такого в мире еще не видели, чтобы так массово заражалось население", - сказал он.