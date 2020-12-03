Реклама остается главным двигателем торговли на протяжении длительного периода. Но меняются способы ее позиционирования. Сегодня большинство из них направлены на продвижение брендов и товаров в интернете. Существует несколько основных методов. Особого внимания заслуживает рассылка в Вайбер.

Самые эффективные современные методы рекламы

Наибольшей эффективностью согласно последним исследованиям обладают:

Рекламирование в социальных сетях. Практически каждый платежеспособный человек имеет аккаунты на нескольких площадках. Это Facebook и Инстаграм. В каждой соцсети существуют свои алгоритмы, рассчитанные на ту или иную целевую аудиторию.

Контекстная реклама. Ее суть заключается в показе сообщений только тем людям, которые вводят соответствующие запросы в поисковой системе.

Рассылка в Вайбер. Высокая скорость и огромный охват – основные преимущества данного метода рекламирования.

На последнем способе стоит остановиться более детально. Массовая рассылка Вайбер отличается доступностью, простотой. В настоящее время этот мессенджер входит в семерку самых популярных. За год его аудитория увеличивается на несколько десятков миллионов человек.

Что представляют собой и как работают рассылки в Вайбер

Опция может использоваться одновременно для нескольких целей. Ее давно освоили в бизнес-среде для отправки сервисных оповещений, например, информации о денежных транзакциях по банковским картам. Также эта функция доказала свою эффективность:

при рассылке промо-предложений от онлайн- и офлайн-магазинов;

информировании о поступлении новых товаров;

проведении акций, скидок, распродаж.

Выбор в пользу данного канала оправдан возможностью составления сообщений на латинице или кириллице с добавлением мультимедиа. В рекламной публикации можно сделать активную кнопку для перехода на сайт рекламодателя. Для предпринимателей предоставляется опция регистрации официального аккаунта с логотипом и названием торговой марки. Одновременно реально подключать дополнительные каналы. Если человек находится не в сети, предложение может быть отправлено при помощи СМС.

Помимо остальных преимуществ, существует еще финансовая сторона вопроса. По меркам современных маркетинговых инструментов, рассылки в Вайбер обходятся сравнительно недорого, что делает их доступными как для крупных, так для средних и мелких проектов.