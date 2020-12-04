Аппарат "Чанъэ-5" впервые прислал фото флага Китая на фоне ландшафта Луны

Возвращаемый космический аппарат “Чанъэ-5” впервые в истории прислал динамичный снимок государственного флага КНР на фоне ландшафта естественного спутника Земли. Об этом сообщил в пятницу Центр по исследованию Луны и космическим программам Китайского национального космического управления (CNSA).

Как уточняется на странице организации в социальной сети WeChat, флагшток с полотнищем изготовлены из специального материала и весят всего 12 г. На фотографии виден флаг, зажатый в автоматизированном щупальце аппарата.

В четверг CNSA сообщило, что беспилотная станция “Чанъэ-5” с образцами лунного грунта успешно покинула Луну и вскоре осуществит стыковку с орбитальным модулем.

Китайская ракета-носитель “Чанчжэн-5” на прошлой неделе успешно вывела на орбиту автоматический возвращаемый аппарат “Чанъэ-5”, который примерно через три недели после старта (ориентировочно 17 декабря) должен доставить на нашу планету лунный гравий. Всего собрано около 2 кг лунной горной породы, которая будет изучена специалистами КНР как в научных целях, так и для проекта по подготовке к строительству научно-исследовательской базы на естественном спутнике нашей планеты. В случае успеха всей миссии Китай станет первой за последние 44 года страной, реализовавшей проект по транспортировке геологических образцов с поверхности Луны.

Динамический диапазон в фотографии позволяет одновременно запечатлеть крайне светлые и чрезвычайно темные участки с мельчайшими деталями. Благодаря этому человек более четко воспринимает цветовые оттенки объекта.