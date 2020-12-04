Сферу обслуживания обязали перейти на украинский язык: Будут ли исключения и что грозит нарушителям

|4 декабря 2020
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В Украине вскоре вся сфера услуг будет обязана перейти на государственный язык. Такое требование прописано в ст. 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Соответствующий документ вступил в силу еще в июле прошлого года, однако некоторые его нормы, включая одну из самых жестких – обязательное обслуживание клиентов на украинском языке, начали действовать не сразу, так как для этого был предусмотрен переходный период.
И вот, накануне Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь напомнил, что через полтора месяца, а если точнее – с 16 января, в Украине в сфере обслуживания потребителей должен использоваться исключительно государственный язык.
Кого именно коснется нововведение, есть ли исключения и что грозит нарушителям – читайте далее в нашем материале.
Всех поставщиков услуг независимо от формы собственности. Производители, исполнители, продавцы – все они должны будут предоставлять потребителям информацию об изделиях (товарах), работах или услугах на государственном языке.
"В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на автозаправочной станции (АЗС), в аптеке или библиотеке, где бы ты ни был, – обслуживание должно быть на украинском", - отмечает Креминь.
В информации об изделиях (товарах), работе или услугах, предоставленной на государственном языке, допускается использование слов, сокращений, аббревиатур и обозначений на английском языке и/или с использованием букв латинского и/или греческого алфавитов.
По просьбе клиентов информация в сфере обслуживания может быть продублирована на любом другом языке.
Исключение есть! В законе прописан один-единственный возможный случай, когда персональное обслуживание может осуществляться на другом языке – если сам клиент об этом попросит.
"Когда человек приходит, например, в заведение питания и обращается на украинском, а ему не отвечают, то это нарушение закона. Если клиент сам инициирует использование другого языка, персонал может отвечать на том языке, на котором человеку комфортно общаться", - отметила экс-Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова, сообщает "Радио Свобода".
Кроме этого, действие документа в целом не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.
По словам Монаховой, в быту люди могут общаться на любом языке, но во время общения гражданина с государством необходимо использовать украинский.
Цитируем: "На каком языке человек говорит с детьми или родителями, с друзьями, на каком языке он пишет стихи или письма, пишет в социальных сетях, молится Богу – это его личный выбор. В то же время, если человек стоит перед государством как гражданин и обращается к государству: "Защити меня, научи меня, исцели меня, дай мне работу", то государство требует использования государственного языка".
Жаловаться. В случае нарушения ваших прав на получение информации и услуг на украинском языке языковой омбудсмен призывает обращаться к нему.
Сделать это можно в письменном (адрес: 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12) или в электронном виде, отправив сообщение на электронную почту kremin@kmu.gov.ua.
Штраф. Уголовная ответственность за нарушения ст. 30 языкового закона не предусмотрена, только административная.
Штрафованием нарушителей будет заниматься Уполномоченный по защите государственного языка и его представители на местах.
Согласно ст. 57 закона сразу штрафовать никого не будут.
Изначально представителю сферы обслуживания объявят предупреждение с требованием устранить нарушение в течение 30 дней.
В случае повторного нарушения в течение года составляется протокол, на основании которого языковой омбудсмен выносит постановление о наложении штрафа в размере от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 5 100 – 6 800 грн).
Нарушитель обязан оплатить штраф в течение 15 дней после получения соответствующего постановления (об этом в течение 3 дней он должен письменно уведомить Уполномоченного, указав номер и дату платежного поручения).
Также субъект хозяйствования имеет право обжаловать постановление в суде. В случае проигрыша штраф необходимо заплатить не позднее чем через 15 дней после уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения.
Возможность штрафовать нарушителей власти могут получить только в 2022 году.
Именно к тому времени, по словам бывшего председателя комитета по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого, отложили административную ответственность за нарушение закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
"Мы на три года перенесли введение в действие административной ответственности за нарушение закона, а за это время бесплатно во всех областях Украины будут созданы центры, в которых будут обучать украинскому языку", - цитирует Княжицкого "Украинская правда".
Бывший языковой омбудсмен Монахова тоже отметила, что система штрафов не начнет действовать "прямо сейчас", так как в законе предусмотрена отсрочка ее введения в среднем на 2-3 года, чтобы "было время подготовиться к имплементации на практике"
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Комментарии к статье «Сферу обслуживания обязали перейти на украинский язык: Будут ли исключения и что грозит нарушителям»
В Украине вскоре вся сфера услуг будет обязана перейти на государственный язык. Такое требование прописано в ст. 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".