 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Выбираем современную технику для дома

Татьяна Ковалева
4 декабря 2020 Просмотров: 29  

Ventolux – известная торговая марка бытовой техники. Производится в Украине и Китае, но популярность получила далеко за пределами этих стран. Выпускает современную кухонную технику с гарантией, предлагает ее в широком ассортименте на сайте https://ventolux.ua/ru/. Дополнительно открывает по всей Украине сервисные центры, которые обслуживают и ремонтируют аппараты.

Компания-производитель выпускает продукцию с 2005 года, но удерживает лидирующие позиции в своем сегменте до сих пор. Компания самостоятельно разрабатывает, производит оборудование для кухонь.

Ассортимент

Производитель начинал свою деятельность с производства современных вытяжек для кухни. Линейка такой техники насчитывает десятки моделей. В числе таковых телескопические и наклонные, каминные и Т-образные, встраиваемые и островные, плоские (относятся к классическим) и вытяжки с деревом. В официальном интернет-магазине ассортимент не ограничивается только указанными товарами. Здесь предложена и другая техника:

  • духовки;
  • варочные поверхности (индукционные, газовые, электрические на стеклокерамике, из нержавеющей стали и пр.) на 2–4 и более конфорки;
  • духовки с функцией микроволновой печи;
  • электропечи;
  • микроволновки, настольные и встраиваемые;
  • посудомойки;
  • обогреватели.

Интернет-магазин, как и производитель, постоянно расширяет ассортимент продукции. в числе предложенной каменные мойки и смесители. Покупатели смогут приобрести для кухни аксессуары (угольные и жировые фильтры, подставки для кофеварки и гриля, телескопические направляющие.

Выгодные покупки в магазине ventolux.ua

Интернет-магазин предлагает своим покупателям только качественную продукцию, которую выпускает компания Ventolux. Все товары:

  • предлагают по доступным ценам;
  • продают с гарантией качества;
  • с доставкой в указанный регион (в Киеве осуществляется бесплатная доставка по Киеву, но при условии ее предварительного заказа и согласования);
  • отпускают с сопроводительными документами (накладная, налоговая накладная для плательщиков НДС, инструкция и пр.).

Виртуальный магазин постоянно проводит акции, которые позволяют приобретать подходящую технику по сниженным ценам. Еще выгоднее приобретать продукцию комплектами. Узнать больше о наборах и приобрести подходящий можно на специальной странице интернет-магазина.

Последние новости

4 декабря 2020

Сферу обслуживания обязали перейти на украинский язык: Будут ли исключения и что грозит нарушителям

Минздрав назвал дату введения полного локдауна в Украине

Выплаты ФОПам по 8 тысяч гривен: что необходимо знать

Выбираем современную технику для дома

В МВД увеличили количество онлайн-услуг

Аппарат "Чанъэ-5" впервые прислал фото флага Китая на фоне ландшафта Луны

3 декабря 2020

Получателей субсидий проверят: Минфин подготовил методику верификации данных

Современные методы рекламы

Врач объяснил разницу между коронавирусом и сезонным гриппом

Минздрав начал наращивать количество ИФА-исследований. За сутки на коронавирус протестировали 72,6 тыс. человек

2 декабря 2020

Штрафы TruCAM можно оспорить в суде из-за пробелов в законодательстве, - адвокат

Остаться в памяти: брендовая туалетная вода

Электромясорубки Moulinex: особенности конструкции и правила выбора техники

Карантина выходного дня не будет. Украина будет жить в "оранжевой" зоне

Трудовые мигранты замедлили перевод средств в Украину

Китайский космический корабль успешно совершил посадку на Луну

Стоимость новогоднего стола за год выросла на 5-7%

Украина стала основным поставщиком меда в Европу

Интернет-магазин одежды MD Fashion

30 ноября 2020

Черная Пятница - оригинальная брендовая одежда с большими скидками

В Славянске мать избила медика "скорой" за отказ проводить ПЦР-тест ребенку

Начисления за коммуналку в Украине выросли на треть

Использование стабилизированного мха во флористике

В Украине выпустили почтовые марки с героями мультфильма "Мавка. Лесная песня"

На Донбассе 65 локаций обустроят солнечными электростанциями: подписан меморандум

Изготовление дубликатов государственных автомобильных номеров

Тотальный "локдаун": Рада примет решение до пятницы

Где купить и как выбрать качественное моторное масло для авто

В Украине в этом году уже более 170 тыс. заявлений и сообщений о домашнем насилии

23 ноября 2020

Оксфордский словарь не смог выбрать "слово года" из-за событий 2020-го и озвучил целый список

Третья волна коронавируса может накрыть Европу в начале 2021 года

Также в разделе

Сферу обслуживания обязали перейти на украинский язык: Будут ли исключения и что грозит нарушителям

— 4 декабря 2020 —

В Украине вскоре вся сфера услуг будет обязана перейти на государственный язык. Такое требование прописано в ст. 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Читать далее ⇒

Минздрав назвал дату введения полного локдауна в Украине

— 4 декабря 2020 —

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов будет рекомендовать правительству ввести полный локдаун в стране с начала января. Об этом Степанов сообщил во время брифинга.

Читать далее ⇒

В МВД увеличили количество онлайн-услуг

— 4 декабря 2020 —

В Министерстве внутренних дел заявили, что увеличили количество онлайн-услуг в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Читать далее ⇒

Аппарат "Чанъэ-5" впервые прислал фото флага Китая на фоне ландшафта Луны

— 4 декабря 2020 —

Возвращаемый космический аппарат “Чанъэ-5” впервые в истории прислал динамичный снимок государственного флага КНР на фоне ландшафта естественного спутника Земли. Об этом сообщил в пятницу Центр по исследованию Луны и космическим программам Китайского национального космического управления (CNSA).

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Город

Победу на выборах мэра Славянска одержал действующий городской голова

Вибори на карантині вихідного дня: як будемо голосувати?

Славянск не будет вводить карантин выходного дня

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Славянске мать избила медика "скорой" за отказ проводить ПЦР-тест ребенку

В Украине в этом году уже более 170 тыс. заявлений и сообщений о домашнем насилии

В Украине за выходные зафиксировали около 1400 нарушений масочного режима

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Выплаты ФОПам по 8 тысяч гривен: что необходимо знать

Получателей субсидий проверят: Минфин подготовил методику верификации данных

Трудовые мигранты замедлили перевод средств в Украину

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Украинец Новиков завоевал титул самого сильного человека планеты

Чемпионат Украины продолжат играть на выходных, несмотря на карантин

В Украине появилась новая ледовая арена

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

4 декабря 2020

Сферу обслуживания обязали перейти на украинский язык: Будут ли исключения и что грозит нарушителям

Минздрав назвал дату введения полного локдауна в Украине

Выплаты ФОПам по 8 тысяч гривен: что необходимо знать

Выбираем современную технику для дома

В МВД увеличили количество онлайн-услуг

Аппарат "Чанъэ-5" впервые прислал фото флага Китая на фоне ландшафта Луны

3 декабря 2020

Получателей субсидий проверят: Минфин подготовил методику верификации данных

Современные методы рекламы

Врач объяснил разницу между коронавирусом и сезонным гриппом

Минздрав начал наращивать количество ИФА-исследований. За сутки на коронавирус протестировали 72,6 тыс. человек

2 декабря 2020

Штрафы TruCAM можно оспорить в суде из-за пробелов в законодательстве, - адвокат

Остаться в памяти: брендовая туалетная вода

Электромясорубки Moulinex: особенности конструкции и правила выбора техники

Карантина выходного дня не будет. Украина будет жить в "оранжевой" зоне

Трудовые мигранты замедлили перевод средств в Украину

Китайский космический корабль успешно совершил посадку на Луну

Стоимость новогоднего стола за год выросла на 5-7%

Украина стала основным поставщиком меда в Европу

Интернет-магазин одежды MD Fashion

30 ноября 2020

Черная Пятница - оригинальная брендовая одежда с большими скидками

В Славянске мать избила медика "скорой" за отказ проводить ПЦР-тест ребенку

Начисления за коммуналку в Украине выросли на треть

Использование стабилизированного мха во флористике

В Украине выпустили почтовые марки с героями мультфильма "Мавка. Лесная песня"

На Донбассе 65 локаций обустроят солнечными электростанциями: подписан меморандум

Изготовление дубликатов государственных автомобильных номеров

Тотальный "локдаун": Рада примет решение до пятницы

Где купить и как выбрать качественное моторное масло для авто

В Украине в этом году уже более 170 тыс. заявлений и сообщений о домашнем насилии

23 ноября 2020

Оксфордский словарь не смог выбрать "слово года" из-за событий 2020-го и озвучил целый список

Третья волна коронавируса может накрыть Европу в начале 2021 года

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top