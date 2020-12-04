Выбираем современную технику для дома

Ventolux – известная торговая марка бытовой техники. Производится в Украине и Китае, но популярность получила далеко за пределами этих стран. Выпускает современную кухонную технику с гарантией, предлагает ее в широком ассортименте на сайте https://ventolux.ua/ru/ . Дополнительно открывает по всей Украине сервисные центры, которые обслуживают и ремонтируют аппараты.

Компания-производитель выпускает продукцию с 2005 года, но удерживает лидирующие позиции в своем сегменте до сих пор. Компания самостоятельно разрабатывает, производит оборудование для кухонь.

Ассортимент

Производитель начинал свою деятельность с производства современных вытяжек для кухни. Линейка такой техники насчитывает десятки моделей. В числе таковых телескопические и наклонные, каминные и Т-образные, встраиваемые и островные, плоские (относятся к классическим) и вытяжки с деревом. В официальном интернет-магазине ассортимент не ограничивается только указанными товарами. Здесь предложена и другая техника:

духовки;

варочные поверхности (индукционные, газовые, электрические на стеклокерамике, из нержавеющей стали и пр.) на 2–4 и более конфорки;

духовки с функцией микроволновой печи;

электропечи;

микроволновки, настольные и встраиваемые;

посудомойки;

обогреватели.

Интернет-магазин, как и производитель, постоянно расширяет ассортимент продукции. в числе предложенной каменные мойки и смесители. Покупатели смогут приобрести для кухни аксессуары (угольные и жировые фильтры, подставки для кофеварки и гриля, телескопические направляющие.

Выгодные покупки в магазине ventolux.ua

Интернет-магазин предлагает своим покупателям только качественную продукцию, которую выпускает компания Ventolux. Все товары:

предлагают по доступным ценам;

продают с гарантией качества;

с доставкой в указанный регион (в Киеве осуществляется бесплатная доставка по Киеву, но при условии ее предварительного заказа и согласования);

отпускают с сопроводительными документами (накладная, налоговая накладная для плательщиков НДС, инструкция и пр.).

Виртуальный магазин постоянно проводит акции, которые позволяют приобретать подходящую технику по сниженным ценам. Еще выгоднее приобретать продукцию комплектами. Узнать больше о наборах и приобрести подходящий можно на специальной странице интернет-магазина.