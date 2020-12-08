Назван главный сценарий вакцинации от COVID в Украине: за счет мобильных бригад

|8 декабря 2020
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Основной сценарий вакцинации от COVID в Украине будет осуществляться за счет мобильных бригад. Однако могут привлекать и стационарные пункты прививки. Об этом в эфире "Украина 24" заявил и.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин.
По его словам, основной сценарий будет реализовываться за счет мобильных бригад.
"В среднем мобильные бригады при максимальном привлечении смогут вакцинировать около 800 000 человек в месяц. Если будем привлекать стационарные пункты прививки или кабинеты прививки, то до миллиона прививок ежемесячно. Это плюс миллион", - отметил Кузин.
Таким образом, в Украине смогут вакцинировать до 2 млн человек ежемесячно.
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• Выплаты ФОПам по 8 тысяч гривен: что необходимо знать
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• В МВД увеличили количество онлайн-услуг
• Аппарат "Чанъэ-5" впервые прислал фото флага Китая на фоне ландшафта Луны
3 декабря 2020
• Получателей субсидий проверят: Минфин подготовил методику верификации данных
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2 декабря 2020
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• Китайский космический корабль успешно совершил посадку на Луну
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• Украина стала основным поставщиком меда в Европу
• Интернет-магазин одежды MD Fashion
30 ноября 2020
• Черная Пятница - оригинальная брендовая одежда с большими скидками
• В Славянске мать избила медика "скорой" за отказ проводить ПЦР-тест ребенку
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• В Украине выпустили почтовые марки с героями мультфильма "Мавка. Лесная песня"
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• Изготовление дубликатов государственных автомобильных номеров
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Комментарии к статье «Назван главный сценарий вакцинации от COVID в Украине: за счет мобильных бригад»
Основной сценарий вакцинации от COVID в Украине будет осуществляться за счет мобильных бригад. Однако могут привлекать и стационарные пункты прививки. Об этом в эфире "Украина 24" заявил и.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин.