По уровню смертности от коронавируса Украина в Европе на 29-м месте

|13 декабря 2020
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Украина находится на 29-м месте в Европе по показателю смертности от коронавируса на миллион населения. Этот показатель снизился с весны. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24.
Он отметил, что весной показатель смертности от COVID был на уровне 2,9%, а сейчас составляет 1,7%.
"Есть такой показатель смертности на миллион населения. И по нему в Европе Украина на 29-м месте. Впереди нас с в два-три раза большей смертностью Франция, Великобритания, Испания, Италия. То есть страны, которые имеют более развитую медицинскую систему", - сказал Степанов.
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Украина находится на 29-м месте в Европе по показателю смертности от коронавируса на миллион населения. Этот показатель снизился с весны. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24.