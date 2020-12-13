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Бездумная исполнительность

По уровню смертности от коронавируса Украина в Европе на 29-м месте
13 декабря 2020 Просмотров: 79 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Украина находится на 29-м месте в Европе по показателю смертности от коронавируса на миллион населения. Этот показатель снизился с весны. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24.

Он отметил, что весной показатель смертности от COVID был на уровне 2,9%, а сейчас составляет 1,7%.

"Есть такой показатель смертности на миллион населения. И по нему в Европе Украина на 29-м месте. Впереди нас с в два-три раза большей смертностью Франция, Великобритания, Испания, Италия. То есть страны, которые имеют более развитую медицинскую систему", - сказал Степанов.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «По уровню смертности от коронавируса Украина в Европе на 29-м месте»

Украина находится на 29-м месте в Европе по показателю смертности от коронавируса на миллион населения. Этот показатель снизился с весны. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24.

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