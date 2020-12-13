Украина может подписать соглашение об "открытом небе" с ЕС в феврале

Украина может подписать соглашение об открытом авиационном пространстве с Европейским Союзом в феврале 2021 года. Об этом в эфире телеканала "Прямой" сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, 11 февраля на заседании Совета ассоциации Украина и ЕС определят модальности обновления Соглашения об ассоциации, а также завершат процедуры для подписания соглашения об общем авиационном пространстве.

"На момент заседания Совета ассоциации со стороны Украины все процедуры для подписания соглашения об "открытом небе" будут завершены. Само подписание также зависит от Европейской комиссии. Если успеем процедурно, то соглашение об "открытом небе" подпишем на Совете ассоциации", - заявила Стефанишина.

Вице-премьер-министр добавила, что это очень важный имиджевый сигнал для Украины на международной арене.

"Соглашение о совместном авиапространстве с ЕС – это свободная конкуренция, создание нового рынка, увеличение доступа на 500-миллионный рынок авиаперевозок ЕС, более дешевые билеты и больше рейсов. Авиаперевозки станут доступным видом транспорта. А, учитывая, что у нас есть безвиз, это позволит увеличить контакты между людьми и перелеты между ЕС и Украиной", - сказала Стефанишина.

Она также пояснила, что соглашение о совместном авиапространстве подобно Соглашению об ассоциации и содержит большое число обязательств. В частности, Украина должна серьезно пересмотреть свое законодательство, правила безопасности полетов и защиты прав потребителей.

Напомним, в Министерстве инфраструктуры рассчитывали на подписание соглашения об "открытом небе" в 2016 году.