Граждане Украины стали крупнейшими инвесторами в польскую недвижимость среди иностранцев

Среди иностранцев наибольшее количество квартир в Польше приобретают граждане Украины. В 2019 году иностранцы купили в Польше 8,5 тыс. квартир. Среди них 3,2 тыс. квартир купили украинские граждане, что составляет 37,6% от общего количества. Такую статистику приводит РAP со ссылкой на интернет-портал по недвижимости Gethhome.pl.

Как отмечают эксперты, иностранцы чаще всего покупают жилье в крупных городах: Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Познани и Гданьске. Общая площадь приобретенного гражданами других государств жилья составляет 204 тыс. кв. метров. С учетом средней стоимости 1 кв. м. жилья на уровне 9 тыс. злотых (2 тыс. евро) иностранцы в прошлом году заплатили за него более 1,8 млрд злотых (примерно 400 млн евро).

Эксперты отмечают, что украинцы чаще всего покупают жилье в Польше для обеспечения жилищных потребностей, в то время как представители западной Европы, например немцы, рассматривают это как инвестицию.

Кроме того, в 2019 году МВД и администрации предоставили Украине также 270 разрешений на покупку 53,3 га земли.

По мнению специалистов, в последующие годы в Польше сохранится тенденция к росту объемов приобретенного иностранцами жилья, хотя в этом году вероятно снижение из-за пандемии коронавируса.