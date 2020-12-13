COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса

Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от коронавируса. Об этом сообщил Главный санитарный врач Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

По его словам, согласно программе Украина гарантированно получит бесплатно 8 миллионов доз вакцины от COVID-19.

"Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. Теперь, дополнительно к запланированным закупок вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 млн. доз вакцины бесплатно", - написал Ляшко.

Также в рамках программы Украина получит шприцы для инъекций вакцины.

Он добавил, что сейчас продолжается работа над тем, чтобы холодильное оборудование для пунктов прививки прибыло в кратчайшие сроки.

"Минздрав привлекает к процессу логистики ГП "Укрвакцина" и частные компании (для обеспечения доступа к оборудованию для ультра-холодного хранения, с температурным режимом -60 / -80 градусов)", - уточнил Ляшко.