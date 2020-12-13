COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса

|13 декабря 2020
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Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от коронавируса. Об этом сообщил Главный санитарный врач Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.
По его словам, согласно программе Украина гарантированно получит бесплатно 8 миллионов доз вакцины от COVID-19.
"Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. Теперь, дополнительно к запланированным закупок вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 млн. доз вакцины бесплатно", - написал Ляшко.
Также в рамках программы Украина получит шприцы для инъекций вакцины.
Он добавил, что сейчас продолжается работа над тем, чтобы холодильное оборудование для пунктов прививки прибыло в кратчайшие сроки.
"Минздрав привлекает к процессу логистики ГП "Укрвакцина" и частные компании (для обеспечения доступа к оборудованию для ультра-холодного хранения, с температурным режимом -60 / -80 градусов)", - уточнил Ляшко.
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Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от коронавируса. Об этом сообщил Главный санитарный врач Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.