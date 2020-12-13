Критерии выбора и лучшие модели телевизоров от компании LG

Компания LG предлагает огромный ассортимент телевизоров в широком ценовом диапазоне. В линейке представлены модели с различными функциями и возможностями. Выбор оптимального решения стоит делать, отталкиваясь от бюджета, размера дисплея, технологий и интерфейсов.

Основные критерии выбора современного телевизора

Покупая телевизор для кухни, гостиной или спальни, необходимо обращать внимание на такие основные параметры:

Стоимость. Цена на лучшие модели LG варьируется от нескольких тысяч. Она зависит от диагонали, разрешения, набора технологий. Если бюджет ограничен, не стоит переплачивать за лишний функционал.

Дисплей. Для кухни подойдут маленькие модели – 22, 32, 43, 49 дюймов. В гостиной стоит использовать вариант с большим экраном – от 60-65 дюймов.

Технология Смарт ТВ. Ее присутствие желательно для тех, кто ценит удобство настроек, оперативную работу, качественное потоковое видео.

Интерфейсы. Чем больше будет портов, тем шире функционал в плане подключения джойстиков, микрофонов, периферических устройств.

Топ-3 лучших моделей LG

По оценкам разных критериев и отзывам потребителей в список лучших входит телевизор LG 49UN71006LB 49 2020, имеющий 49-дюймовую диагональ. Он имеет разрешение 4К. Модель поддерживается своей системой Web OS. Процессор содержит четыре ядра. Предусмотрена опция умного дома Thin Q. В телевизоре заложены смарт-функции. Он поставляется с пультом и креплениями. Для подключения акустики предусмотрены разъемы и Bluetooth.

В тройку лидеров входит и модель LG OLED65C8. Ее считают одной из самых продвинутых в коллекции. Размер панели достигает 65 дюймов. Уникальная технология OLED гарантирует высококачественную картинку с яркими цветами и глубоким черным. Экран имеет разрешение 3840х2160 пикселей. Обновление происходит с частотой в 100 Гц. Платформа webOS от LG оптимизирована для работы с многочисленными приложениями.

Еще один телевизор, заслуживающий повышенного внимания - LG 55SK8500. Здесь экран имеет улучшенную цветопередачу, широкий динамический диапазон, большой угол обзора. Встроена матрица 4К с частотой обновлений в 100 Гц. Как и в предыдущих версиях, здесь имеется ТВ webOS. Телевизор подойдет как для просмотра любимых фильмов и передач, так и для игр. Он лишен недостатков OLED, вызывающих выгорание пикселей. Дополнительное преимущество модели заключается в наличии объемного звучания.