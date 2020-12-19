Сегодня в Украине вводятся новые карантинные ограничения: что запрещают

На всей территории Украины с 19 декабря 2020 года будут действовать одни и те же карантинные ограничения. Правительство утвердило перечень, передает УНН со ссылкой на сообщение Кабинета министров Украины.

“С 19 декабря 2020 года по всей территории Украины будут действовать новые ограничения”, — отметили в правительстве.

Добавим, что по состоянию на утро 18 декабря в Украине зафиксировано уже 944 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост — более 12,6 тысячи, прирост по сравнению с днем ранее. Летальных случаев с начала пандемии в Украине зафиксировано — 16 256.

По данным Университета Джонса Хопкинса — Украина занимает 17-е место в мире по количество и случаев заболевания.

В частности новые ограничения в Украине запрещают:

Проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей.

Проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.

Прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. метров.

Работа общепита с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В ночь с 31.12 на 01.01 работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00.

Религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. метров, на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.

Ограничения, которые продолжают работать без изменений (запрещается):