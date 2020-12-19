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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Епифаний объяснил отношение ПЦУ к медицинскому каннабису
19 декабря 2020 Просмотров: 19 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Легализация марихуаны в Украине возможна только в случае употребления ее в медицинских целях, на пользу здоровья человека. Об этом сказал предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью "Радио Свобода"

"Если это будет использоваться исключительно в полезных, в медицинских целях и не будет злоупотребления как наркотика. Потому, встречаясь даже с премьер-министром, и с Президентом Украины, мы говорили, что если это будет разрешено, чтобы оно не привело к пагубным последствиям, чтобы под видом разрешения медицинского это в будущем не дало возможности для того, чтобы наркомания процветала в украинском государстве", - заявил Епифаний.

Напомним, вопрос о легализации каннабиса в медицинских целях был одним из пунктов "опроса Зеленского". По данным "Слуги народа", такую инициативу поддержали 64,88% опрошенных.
По материалам: УНН

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Легализация марихуаны в Украине возможна только в случае употребления ее в медицинских целях, на пользу здоровья человека. Об этом сказал предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью "Радио Свобода"

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