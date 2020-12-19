|19 декабря 2020
|Просмотров: 19
|
Легализация марихуаны в Украине возможна только в случае употребления ее в медицинских целях, на пользу здоровья человека. Об этом сказал предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью "Радио Свобода"
"Если это будет использоваться исключительно в полезных, в медицинских целях и не будет злоупотребления как наркотика. Потому, встречаясь даже с премьер-министром, и с Президентом Украины, мы говорили, что если это будет разрешено, чтобы оно не привело к пагубным последствиям, чтобы под видом разрешения медицинского это в будущем не дало возможности для того, чтобы наркомания процветала в украинском государстве", - заявил Епифаний.
Напомним, вопрос о легализации каннабиса в медицинских целях был одним из пунктов "опроса Зеленского". По данным "Слуги народа", такую инициативу поддержали 64,88% опрошенных.
19 декабря 2020
• Критерии выбора современной системы спутникового GPS-мониторинга
• Епифаний объяснил отношение ПЦУ к медицинскому каннабису
• Сегодня в Украине вводятся новые карантинные ограничения: что запрещают
• Население Украины за 10 месяцев сократилось на 232 тысячи
13 декабря 2020
• COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса
• Критерии выбора и лучшие модели телевизоров от компании LG
• Граждане Украины стали крупнейшими инвесторами в польскую недвижимость среди иностранцев
• Украина может подписать соглашение об "открытом небе" с ЕС в феврале
• Кодирование поможет избавиться от алкоголизма
• Как изменится мир после начала массовой вакцинации
• По уровню смертности от коронавируса Украина в Европе на 29-м месте
• Закодированное письмо серийного убийцы Зодиака расшифровали
8 декабря 2020
• Назван главный сценарий вакцинации от COVID в Украине: за счет мобильных бригад
• Действующие чемпионы и грозные балканцы: с кем будет играть Украина в отборе на ЧМ-2022
• Где быстро отремонтировать компьютер, принтер или МФУ?
• Что такое плохая кредитная история и как ее исправить?
• Часть предметов по ВНО может стать платной
• ПЦР-тест не нужен: Ляшко рассказал, как в Минздраве считают тех, кто выздоровел от COVID-19
4 декабря 2020
• Сферу обслуживания обязали перейти на украинский язык: Будут ли исключения и что грозит нарушителям
• Минздрав назвал дату введения полного локдауна в Украине
• Выплаты ФОПам по 8 тысяч гривен: что необходимо знать
• Выбираем современную технику для дома
• В МВД увеличили количество онлайн-услуг
• Аппарат "Чанъэ-5" впервые прислал фото флага Китая на фоне ландшафта Луны
3 декабря 2020
• Получателей субсидий проверят: Минфин подготовил методику верификации данных
• Врач объяснил разницу между коронавирусом и сезонным гриппом
• Минздрав начал наращивать количество ИФА-исследований. За сутки на коронавирус протестировали 72,6 тыс. человек
2 декабря 2020
• Штрафы TruCAM можно оспорить в суде из-за пробелов в законодательстве, - адвокат
• Остаться в памяти: брендовая туалетная вода
• Электромясорубки Moulinex: особенности конструкции и правила выбора техники
— 19 декабря 2020 —
Обширный ассортимент техники для GPS-мониторинга часто вводит потребителя в заблуждение. Производители наперебой нахваливают собственные разработки, заставляя переплачивать за ненужные опции. Получить стабильно работающую систему GPS-мониторинга на выгодных условиях поможет заранее подготовленное техническое задание, в котором изложен перечень основных требований к возможностям оборудования. Потратив немного времени, заказчик минимизирует возможные риски.
— 19 декабря 2020 —
На всей территории Украины с 19 декабря 2020 года будут действовать одни и те же карантинные ограничения. Правительство утвердило перечень, передает УНН со ссылкой на сообщение Кабинета министров Украины.
— 19 декабря 2020 —
Численность населения в Украине по состоянию на 1 ноября 2020 года составила 41 млн 670,8 тыс человек, сократившись с начала года на 231,6 тыс человек (0,55%).
— 13 декабря 2020 —
Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от коронавируса. Об этом сообщил Главный санитарный врач Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.
Приветствую, гость! Вход
19 декабря 2020
• Критерии выбора современной системы спутникового GPS-мониторинга
• Епифаний объяснил отношение ПЦУ к медицинскому каннабису
• Сегодня в Украине вводятся новые карантинные ограничения: что запрещают
• Население Украины за 10 месяцев сократилось на 232 тысячи
13 декабря 2020
• COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса
• Критерии выбора и лучшие модели телевизоров от компании LG
• Граждане Украины стали крупнейшими инвесторами в польскую недвижимость среди иностранцев
• Украина может подписать соглашение об "открытом небе" с ЕС в феврале
• Кодирование поможет избавиться от алкоголизма
• Как изменится мир после начала массовой вакцинации
• По уровню смертности от коронавируса Украина в Европе на 29-м месте
• Закодированное письмо серийного убийцы Зодиака расшифровали
8 декабря 2020
• Назван главный сценарий вакцинации от COVID в Украине: за счет мобильных бригад
• Действующие чемпионы и грозные балканцы: с кем будет играть Украина в отборе на ЧМ-2022
• Где быстро отремонтировать компьютер, принтер или МФУ?
• Что такое плохая кредитная история и как ее исправить?
• Часть предметов по ВНО может стать платной
• ПЦР-тест не нужен: Ляшко рассказал, как в Минздраве считают тех, кто выздоровел от COVID-19
4 декабря 2020
• Сферу обслуживания обязали перейти на украинский язык: Будут ли исключения и что грозит нарушителям
• Минздрав назвал дату введения полного локдауна в Украине
• Выплаты ФОПам по 8 тысяч гривен: что необходимо знать
• Выбираем современную технику для дома
• В МВД увеличили количество онлайн-услуг
• Аппарат "Чанъэ-5" впервые прислал фото флага Китая на фоне ландшафта Луны
3 декабря 2020
• Получателей субсидий проверят: Минфин подготовил методику верификации данных
• Врач объяснил разницу между коронавирусом и сезонным гриппом
• Минздрав начал наращивать количество ИФА-исследований. За сутки на коронавирус протестировали 72,6 тыс. человек
2 декабря 2020
• Штрафы TruCAM можно оспорить в суде из-за пробелов в законодательстве, - адвокат
• Остаться в памяти: брендовая туалетная вода
• Электромясорубки Moulinex: особенности конструкции и правила выбора техники
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Епифаний объяснил отношение ПЦУ к медицинскому каннабису»
Легализация марихуаны в Украине возможна только в случае употребления ее в медицинских целях, на пользу здоровья человека. Об этом сказал предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью "Радио Свобода"