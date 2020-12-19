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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Критерии выбора современной системы спутникового GPS-мониторинга

Татьяна Ковалева
19 декабря 2020 Просмотров: 38  

Обширный ассортимент техники для GPS-мониторинга часто вводит потребителя в заблуждение. Производители наперебой нахваливают собственные разработки, заставляя переплачивать за ненужные опции. Получить стабильно работающую систему GPS-мониторинга на выгодных условиях поможет заранее подготовленное техническое задание, в котором изложен перечень основных требований к возможностям оборудования. Потратив немного времени, заказчик минимизирует возможные риски.

Комплексное решение поставленной задачи

Людям кажется, что установка трекера – это уже и есть полноценный мониторинг, что далеко от истины. Эффективная система контроля местоположения включает несколько взаимосвязанных элементов, сообщает https://microtronic.com.ua/kombajn. Если все сделано правильно, то оператор видит в режиме реального времени перечисленные ниже показатели:

  • расход топлива;
  • пройденный километраж;
  • параметры работы механизмов на спецтехнике;
  • управление удаленной идентификацией водителей;
  • оценка эффективности работы сотрудников и так далее.

На этапе выбора системы спутникового GPS-мониторинга предпочтение отдают разработкам, которые формируют оперативные отчеты. Большую эффективность покажет вариант, где софт и «железо» выпущено одной компанией. В этом случае не будет сбоев на этапе эксплуатации.

Возможность сопряжения со сторонним оборудованием

С одной стороны, невозможно предвидеть, какие задачи придется решать, а, с другой – некоторые нюансы все-таки можно предусмотреть. Если финансовые возможности позволяют, то выбирают систему GPS-мониторинга, которая в состоянии без проблем работать со сторонним оборудованием. Такой вариант уместен, если в компании используется различная техники, установленная, например, в машинах. Перечень других критериев, на которые опираются при выборе GPS-навигационное системы, выглядит следующим образом:

  • возможность интеграции с другими ERP;
  • покупка модели в авторизованном магазине;
  • наличие гарантийных обязательств продавца;
  • наличие обширной сети сервисных центров.

Минимизировать риска в состоянии каждый покупатель. Главное – это оформить заказ у авторизованного дилера. Здесь предлагают системы спутникового мониторинга на выгодных условиях. Менеджер подберет оптимальный вариант, учитывая запросы клиента. Еще один «плюс» – это быстрая доставка и профессиональная установка. Клиент получает высокоточное оборудование и систему управления в формате «под ключ».

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