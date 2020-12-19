Покупки в интернет-магазинах: плюсы и минусы

Уже давно прошли те времена, когда приходилось тратить время на походы по магазинам и стоять в очередях. Теперь купить нужную вещь можно в интернете буквально за пару кликов. Несомненно, это очень удобно. Но, тем не менее, онлайн-покупки имеют не только положительные, но и отрицательные стороны, которые необходимо учитывать.