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Бездумная исполнительность

Покупки в интернет-магазинах: плюсы и минусы

Татьяна Ковалева
19 декабря 2020 Просмотров: 69  

Уже давно прошли те времена, когда приходилось тратить время на походы по магазинам и стоять в очередях. Теперь купить нужную вещь можно в интернете буквально за пару кликов. Несомненно, это очень удобно. Но, тем не менее, онлайн-покупки имеют не только положительные, но и отрицательные стороны, которые необходимо учитывать.

Преимущества покупок через интернет

  • Главное преимущество интернет-магазинов заключается в большом ассортименте товаров. Это особенно актуально для маленьких городов.
  • Походы по магазинам не только занимают много времени, но и утомляют. Посещение интернет-магазинов не занимает много времени. Кроме того, вы сможете сравнивать цены в нескольких магазинах, и выбрать для себя наиболее подходящий вариант.
  • Совершать покупки можно в любое удобное для вас время - хоть днем, хоть ночью.
  • Благодаря тому, что владельцам интернет-магазинов не нужно платить за аренду помещения, зарплату продавцам, цены здесь намного ниже.
  • Если вам нужна помощь консультанта, специалисты онлайн-магазина всегда ответят на ваши вопросы. Сделать это можно как по телефону, так и при помощи чата со специалистом.
  • Если товара нет в наличии, его можно приобрести под заказ.

Недостатки покупок через интернет

  • Товар нельзя потрогать и посмотреть вживую.
  • Если магазин работает по предоплате, есть риск обмана, в результате чего вы можете остаться без денег и товара. Поэтому старайтесь отдавать предпочтение официальным магазинам с высоким рейтингом и положительными отзывами.
  • Товары на фото в магазине зачастую не соответствуют действительности.
  • Сложности с возвратом и обменом бракованного товара.
  • В некоторых магазинах доставка товара осуществляется за отдельную плату. В результате стоимость товара существенно возрастает.

Как избежать рисков покупки в интернет-магазинах

  1. Делайте покупки только в проверенных надёжных магазинах. Мы рекомендуем для покупки маркетплейс Synthetic.ua. Синтетик - украинский маркетплейс новейшего вида. В маркетплейсе большой ассортимент товаров от разных продавцов Украины. Призвание маркетплейса: помочь продавцам продавать товары, а покупцам - купить хороший товар по низкой цене.
  2. Если вы покупаете в выбранном магазине впервые, то для начала, ознакомьтесь с отзывами о нем.
  3. На сайте магазина должна быть предоставлена вся необходимая информация - номер телефона, лучше всего если это будет федеральный номер на 8-800, юридический и фактический адрес сайта.

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