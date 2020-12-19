Семейных врачей обеспечат тестами на антитела к коронавирусу

|19 декабря 2020
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Министерство здравоохранения намерено обеспечить семейных врачей тестами на антиген для диагностики коронавирусной инфекции. Об этом министр здравоохранения Максима Степанов сообщил во время брифинга, передают Українськi Новини.
"Мы изменили алгоритм, предоставили финансирование на семейных врачей. Сейчас мы хотим, чтобы у всех семейных врачей были тесты на антиген, чтобы они могли сделать соответствующее исследование", — сказал Степанов.
По его словам, соответствующая работа должна быть налажена до 23 декабря.
Министр подчеркнул, что на этой неделе ведомство обновило алгоритм тестирования на наличие коронавируса.
"Мы также добавили скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена. Они будут проводиться следующим лицам: с подозрением на COVID-19, с признаками других респираторных вирусных инфекций, с признаками пневмонии, гражданам, которые были в тесном контакте с лицом с подтвержденным случаем COVID-19", — добавил Степанов.
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Министерство здравоохранения намерено обеспечить семейных врачей тестами на антиген для диагностики коронавирусной инфекции. Об этом министр здравоохранения Максима Степанов сообщил во время брифинга, передают Українськi Новини.