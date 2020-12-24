В Госстатистики рассказали, сколько водки украинцы выпили в этом году

За 9 месяцев этого года продажи водки и ликеро-водочных напитков в розницу составляли 11,9 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

В пересчете на абсолютный алкоголь, объем розничных продаж водки и ликеро-водочных напитков в течение отчетного периода составил 2 млн 186 тыс. дал.

Больше всего в розницу купили водки и ликеро-водочных изделий жители Киева - на 2,9 млрд грн. Немало соответствующей продукции приобрели жители Днепропетровской области (1,2 млрд грн), Киевской (1,1 млрд грн) и Львовской (943 млн грн) областей.

Данные Госстатистики свидетельствуют также о том, что украинцы, как правило, покупают водку и ликеро-водочные изделия отечественного производства. Продажи водки украинского производства составили 787 млн грн, что составляет 66,1%. Остальные - 33,9% - импортный продукт.

Добавим, что эксперты высокий спрос на украинскую водку объясняют ее уникальной особенностью. Так, Украина отличается от всех других мировых производителей тем, что для производства водки использует подготовленную, а не дистиллированную воду. Это обусловливает высокие вкусовые качества напитка.